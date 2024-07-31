Фільм «Думками навиворіт 2» став найприбутковішою анімацією усіх часів0
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- Найкращі мультфільми студії Pixar ZAXID.NET
Нова анімаційна стрічка від студії Pixar «Думками навиворіт 2» стала найприбутковішим мультфільмом усіх часів. Раніше рекорд належав мультфільму «Крижане серце 2». Він утримував лідерство останні п'ять років.
Сиквел «Крижане серце » заробив у світі 1,45 млрд доларів, проте тепер він поступився іншому сиквелу «Думками навиворіт 2», чиї збори вже склали 1,51 млрд, при тому, що прокат картини все ще триває.
У загальному рейтингу найкасовіших стрічок усіх часів анімація «Думками навиворіт 2» вже займає 12-е місце, обійшовши такі блокбастери минулих років, як «Топ Ґан: Меверік» (1,50 млрд) та «Барбі» (1,45 млрд).
Цікаво, що перша частина про емоції, які живуть у дівчинці на ім'я Райлі «Думками навиворіт» зібрала в прокаті лише 859,1 млн доларів, так і не перетнувши мільярдної позначки. Наразі п'ятірка найприбутковіших мультфільмів усіх часів виглядає так:
- «Думками навиворіт 2» – 1,51 млрд доларів
- «Крижане серце 2» – 1,45 млрд
- «Брати Супер Маріо в кіно» – 1,36 млрд
- «Крижане серце» – 1,31 млрд
- «Суперсімейка 2» – 1,24 млрд