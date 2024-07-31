Нова анімаційна стрічка від студії Pixar «Думками навиворіт 2» стала найприбутковішим мультфільмом усіх часів. Раніше рекорд належав мультфільму «Крижане серце 2». Він утримував лідерство останні п'ять років.

Сиквел «Крижане серце » заробив у світі 1,45 млрд доларів, проте тепер він поступився іншому сиквелу «Думками навиворіт 2», чиї збори вже склали 1,51 млрд, при тому, що прокат картини все ще триває.

У загальному рейтингу найкасовіших стрічок усіх часів анімація «Думками навиворіт 2» вже займає 12-е місце, обійшовши такі блокбастери минулих років, як «Топ Ґан: Меверік» (1,50 млрд) та «Барбі» (1,45 млрд).

Цікаво, що перша частина про емоції, які живуть у дівчинці на ім'я Райлі «Думками навиворіт» зібрала в прокаті лише 859,1 млн доларів, так і не перетнувши мільярдної позначки. Наразі п'ятірка найприбутковіших мультфільмів усіх часів виглядає так: