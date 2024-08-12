Екранізації – завжди цікаво, адже, окрім задоволення від самого фільму, можна порівняти його з книгою, переконатись, що кінематографісти збіглися або ні з вами у баченні героїв, спростили сюжет, змінили фінал тощо. Щоб не потонути у морі екранізацій, ми обрали лише ті екранізовані книги, які нещодавно вийшли у харківському видавництві Vivat. На черзі – львівське «Видавництво Старого Лева».

Покинь, якщо кохаєш

Зараз у кінотеатрах можна побачити фільм «Покинь, якщо кохаєш» режисера Джастіна Бальдоні із Блейк Лайвлі у головній ролі. Це екранізація літературного бестселера Коллін Гувер, що вийшов українською у видавництві Vivat.

Дитинство головної героїні Лілі Блум ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом змінює її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло.

Яскравий і дещо мелодраматичний сюжет роману виявляється вдалою ширмою, за якою поміщено міркування про актуальні суспільно-психологічні проблеми, одна з яких – насильство в сім’ї. Прототипом Лілі частково постає сама авторка.

Коллін Гувер – сучасна американська письменниця, що переважно працює в жанрі любовних романів. У книги є продовження, яке скоро має вийти друком, – «Залишся, якщо кохаєш».

Дикий робот

У наслідок катастрофи на безлюдному острові опиняється робот Роз. Незвіданий світ, наповнений небаченими раніше формами життя, несе чимало небезпек, навіть якщо ти робот і маєш міцний корпус. Аби вижити, Роз доведеться познайомитися ближче з усіма мешканцями острова та навіть подбати про маленьке осиротіле гусенятко.

Фантастичний пригодницький мультфільм «Дикий робот» (на головному фото) знято студією DreamWorks Animation. У протат мультфільм виходить у жовтні 2024 року. Поки можна почитати серію книг ілюстратора та письменника Пітера Брауна. Перший твір про персонажа вийшов друком у 2016 році (у Vivat – 2017) і завоював престижні нагороди. На сьогодні видано три історії про робота Роз (українською – поки що дві). Режисером та сценаристом проекту став Кріс Сандерс («Ліло і Стіч», «Сімейка Крудсів», «Як приборкати дракона»).

Однією з особливостей цієї серії є її здатність викликати дискусії про перетин технологій і природи. Вона заохочує читачів поміркувати про вплив їхніх дій на навколишнє середовище та важливість співпереживання та співпраці у світі, наповненому різноманітністю.

Ти

Трилер Керолайн Кепнес «Ти» з перших сторінок занурює у вир моторошних думок Джо Ґолдберґа, книжкового консультанта, який добре знається на людях і тому, де знайти про них абсолютно будь-яку інформацію. Завдяки сталкінгу Джо сподівається перетворитись на чоловіка мрії для письменниці Бек, яка натрапила на нього в крамниці й одразу ж стала об’єктом його бажань. Він намагається створити враження, наче їхнє знайомство — не випадковість, а справжня доля. Чому ж інакше в усіх своїх улюблених місцях і поблизу власного дому Бек повсякчас бачить його?

За цією книгою серіал вийшов ще 2018 року на американському кабельному каналі Lifetime. Попри успіх і бентежливий сюжет, серіал неодноразово піддавався критиці через романтизацію головного героя, який є серійним маніяком. Спираючись на успішні перегляди, компанія все ж вирішила продовжити серіал на 4 сезони.