Письменники створюють літературну основу для фільмів. Але часто їх життя теж стає найкращими сценаріями. Саме такі фільми ми презентуємо.

«Геній»

Genius, 2016

Головні герої фільму «Геній» – найвідоміші літературні генії Томас Вулф і Максвелл Перкінс. Томас – людина з великим письменницьким талантом, в пошуках слави і успіху він у молодому віці проміняв своє особисте життя на літературу. А Максвелл – один з найбільш шанованих і талановитих літературних редакторів видавництва Scribner всіх часів, який відкрив таких письменників як Френсіс Скотт Фіцджеральд і Ернест Гемінгвей. Протягом багатьох років Томас і Максвелл працювали разом, і між ними виникли складні дружні відносини, які змінили їх життя раз і назавжди.

Режисером є Майкл Ґрандадж, головні ролі зіграли Колін Ферт, Джуд Лоу, Ніколь Кідман, Лора Лінні, Ґай Пірс, Домінік Вест, Ванесса Кірбі.

«За прірвою у житі»

Rebel in the Rye, 2017

Селінджер народився в сім'ї успішного торговця, але мріяв про кар'єру письменника, але навчання дається йому з великими труднощами. Вилітаючи з коледжів, він вступає до Колумбійського університету й знайомиться з видавцем Вітом Бернеттом. Він публікується, але ІІ Світова війна змушує його залишити улюблену справу та вирушити на Західний фронт. Пізніше він зрозуміє, що коли б не ці обставини – не було б і книги «Над прірвою в житі».

Режисером фільму є Денні Стронг, головні ролі зіграли Ніколас Голт, Зої Дойч, Кевін Спейсі, Сара Полсон.

«Толкін»

Tolkien, 2019

На сьогоднішній день Джон Рональд Толкін, напевно, найвідоміший класик жанру «фентезі», який створив дивовижну сагу про пригоди незвичайних персонажів в чарівному світі, заслуживши щиру любов мільйонів фанатів свого твору по всьому світу! Але біографічна драма присвячена не стільки творчості Джона, скільки опису його дитинства і юності. Це допомагає зрозуміти, яким саме чином головний герой в результаті прийшов до усвідомленої думки стати письменником і створити власний фантастичний всесвіт.

Режисер – Доме Карукоскі, у ролях Ніколас Голт, Лілі Коллінз, Лора Доннеллі, Патрік Гібсон, Женев'єв О'Рейлі.

«Ширлі»

Shirley, 2020

Дія фільму, заснованого на однойменному романі американської письменниці Сьюзен Скарф Меррелл, розвивається навколо Ширлі Джексон, яка працює над новою книгою жахів. Якось новими сусідами Ширлі та її чоловіка Стенлі Гаймана, професора коледжу та літературного критика, стає молода пара, аспірант Фред Немзер та його вагітна дружина Роуз. Будучи зачарованими харизмою письменниці та професора, молодята швидко піддаються впливу з боку сусідів, що належать до творчої еліти. А тим часом Ширлі та Стенлі починають жорстоку психологічну гру з наївною молодою парою.

Режисеркою фільму була Жозефін Декер, головні ролі зіграли Елізабет Мосс, Одесса Янг, Майкл Стулбарг, Логан Лерман.

«Американське чтиво»

American Fiction, 2023, на головному фото

Телоніус «Монк» Еллісон – чорношкірий професор коледжу з неоднозначними методами викладання та письменник із романами, які не приваблюють видавців. Вимушено зробивши перерву у викладацькій діяльності, Монк повертається до Массачусетсу. Натхненний фільмом про банди та історією Сінтари, Еллісон приступає до роботи над новим романом, в якому сюжет складається з навмисно принизливої історії про життя чорношкірих. Несподівано роман привертає увагу впливових видавців. Зла сатира на сучасну політкоректну культуру.

Режисером є Корд Джефферсон, головні ролі зіграли Джеффрі Райт, Еріка Александр, Стерлінг К. Браун.