Sony та Marvel представили перший трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день», четвертого з Томом Голландом в головній ролі. В український прокат стрічка вийде 30 липня.

Попередній фільм «Людина-павук: Додому шляху нема» вийшов у 2021 році та зібрав у прокаті понад 1,9 млрд доларів. Стрічка повернула персонажів Тобі Магвайра та Ендрю Гарфілда. «Абсолютно новий день» продовжує історію і показує світ, в якому ніхто не пам’ятає, що Пітер – Людина-павук: навіть його дівчина Ем Джей (Зендая) та найкращий друг Нед (Джейкоб Баталон). Лишаючись на самоті та оплакуючи смерть своєї тітки Мей (Маріса Томей), Паркер одягає новий червоно-синій костюм, як у коміксах, і вирушає рятувати своє становище.

Четвертий фільм представляє кілька нових та відомих облич із всесвіту Marvel: окрім Марка Руффало в ролі Халка та Джона Бернтала в ролі Карателя, повернувся Скорпіон Майкла Мандо, а серед новачків можна побачити Седі Сінк («Дивні дива»), Трамелла Тіллмана («Розрив»), Лізу Колон-Заяс («Ведмідь») та Марвіна Джонса II, який грає Томбстоуна.

