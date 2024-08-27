Режисер Френсіс Форд Коппола розповів виданню Rolling Stone про свій підхід до кастингу для нового фільму «Мегалополіс». Він хотів уникнути надмірного фокусування на соціальних проблемах та на політкоректності.

«Мегалополіс» – це епічна картина з бюджетом 120 млн доларів. Для того, щоб зібрати гроші на фільм режисерові довелось продати частину своїх виноградників.

Френсіс Форд Коппола (фото Катерини Сліпченко)

Головну роль у фільмі виконує Адам Драйвер («Зоряні війни: Пробудження сили»). Він зіграв амбітного архітектора Цезаря Катіліну, який мріє пебудувати місто за допомогою революційного матеріалу мегалону. До акторського складу також увійшли Джанкарло Еспозіто («Пуститися берега») та Наталі Еммануель («Гра престолів»). Коппола вирішив зібрати акторський склад з різними політичними поглядами. Він свідомо запросив до фільму акторів, які раніше потрапляли в скандали. Серед них –Шая Лабаф («Трансформери»), якого звинувачують у фізичному та сексуальному насильстві, Дастін Гоффман («Випускник»), якого звинувачували в сексуальних домаганнях, та Джон Войт («Опівнічний ковбой»), відомий своїми радикально правими поглядами.

Джон Войт (фото Катерини Сліпченко)

Режисер пояснює, що хотів створити майданчик для діалогу.

«Цей фільм не вилікує наші проблеми. Але я щиро вірю, що нас врятує обговорення майбутнього. Ми маємо ставити будь-які питання, щоб зрозуміти, чому наша країна зараз розділена», – наголосив Коппола.

З іронію режисер, переконаний противник Трампа, пояснив те, що Джон Войт, відомий трампіст, грає дуже непривабливого персонажа, який пародіює саме Дональда Трампа. Сам актор не погоджується з такою інтерпретацією. Коппола підкреслює, що цінує різноманіття думок у своїй команді та вважає це перевагою проєкту.

Нагадаємо, фільм має вийти в український прокат 26 вересня.