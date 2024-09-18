Алла Олійник працювала суддею Верховного суду

Двадцятий черговий з’їзд суддів України обрав нову суддю Конституційного суду України. Нею стала 58-річна суддя Верховного суду Алла Олійник. Про це повідомили в Центрі протидії корупції 18 вересня.

«Раніше Дорадча група експертів (ДГЕ) з міжнародниками у складі вирішила, що судді Верховного суду Олійник та Яновська відповідають критерію моральних якостей та показали високий рівень компетентності у сфері права. Під час з'їзду суддів Олійник отримала підтримку більшості делегатів і в підсумку стала суддею КСУ», – ідеться в повідомленні.

Як пише «Судово-юридична газета», делегати отримали 273 бюлетені, з них чинні 272. За кандидатуру Алли Олійник на таємному голосуванні проголосував 191 делегат. Ще 81 делегат з’їзду обрав відповідь «не підтримую жодного кандидата».

У Центрі протидії корупції зауважують, що це історичний випадок, коли суддю КСУ обирали з-поміж кандидатів, яких підтримали на прозорому конкурсі з міжнародними представниками у складі.

Додамо, 23 травня Верховна Рада затвердила проректора Львівського університету Сергія Різника суддею Конституційного суду України. Наразі тривають конкурси на ще сім посад за квотами від президента, Верховної Ради та з'їзду суддів. Так з’їзд суддів України має призначити ще двох суддів КСУ за своєю квотою.

Що відомо про нову суддю КСУ

Алла Олійник – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 1999-2003 роках Алла Олійник працювала у Конституційному Суді на посаді наукового консультанта судді. У 2003-2007 роках була суддею Шевченківського районного суду міста Києва, а з 2007 по 2011 роки – суддя Апеляційного суду міста Києва.

У 2010-2017 роках здійснювала правосуддя у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Крім того, з 2014 по 2017 роки Алла Олійник була членом Вищої ради юстиції (наразі Вища рада правосуддя) теж за квотою з'їзду суддів.

Нагадаємо, 27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №9322, який уточнює конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ. Згідно зі законопроєктом, міжнародні експерти отримали більший вплив на відбір кандидатів у судді КСУ. У серпні президент Володимир Зеленський підписав закон.