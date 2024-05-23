43-річний Сергій Різник став суддею Конституційного Суду за квотою парламенту

Верховна Рада призначила проректора ЛНУ імені Івана Франка Сергія Різника суддею Конституційного Суду за квотою парламенту. Таке рішення на засіданні 23 травня підтримали 276 депутатів, повідомила прес-служба університету.

На вакансію судді КСУ претендували троє кандидатів – Олександр Водянніков, Юрій Барабаш та Сергій Різник, який переміг на рейтингову голосуванні, отримавши 252 голоси. Вперше призначення відбувалося за новою процедурою – кандидатів на посаду судді КСУ обирала Дорадча рада.

43-річний Сергій Різник професором кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка та проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці університету. Під час співбесіди на посаду судді КСУ у нього виявили велику кількість штрафів за адмінправопорушення. Зокрема протягом 2022-2023 років у кандидата на посаду судді КСУ було 18 випадків притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил паркування та ПДР, з них 15 штрафів за 2022 рік. Ці порушення Сергій Різник пояснив складним режимом роботи та великим навантаженням, а також зазначив, що частину порушень міг вчинити не від, оскільки йдеться про відеофіскацію і не видно, хто був за кермом.

Також у Дорадчої ради виникли питання до джерел доходу, які дозволили накопичити йому 68 тис. доларів. Раніше Сергій Різник поєднував наукову роботу із адвокатською діяльністю.