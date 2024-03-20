Професор кафедри конституційного права, проректор ЛНУ імені Івана Франка Сергій Різник є кандидатом на посаду судді КСУ

Професор кафедри конституційного права, проректор ЛНУ імені Івана Франка Сергій Різник є кандидатом на посаду судді Конституційного суду України. Під час співбесіди у Дорадчої групи експертів виникли питання, зокрема щодо великої кількості штрафів за адмінправопорушення та джерел доходу, які дозволили Різнику накопичити 68 тис. доларів.

На офіційному YouTube-каналі Дорадчої групи експертів публікують відеозаписи співбесід із кандидатами на посади суддів Конституційного суду України. Одним із кандидатів є проректор ЛНУ ім. Івана Франка Сергій Різник.

Під час співбесіди у експертів виникла низка питань до Сергія Різника. Зокрема протягом 2022 – 2023 років у кандидата на посаду судді КСУ було 18 випадків притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил паркування та ПДР, з них 15 штрафів за 2022 рік.

«У нас виникають питання щодо випадків притягнення вас до адміністративної відповідальності. Зокрема, щодо вас є значна кількість виконавчих проваджень, які здебільшого стосуються порушень правил дорожнього руху: перевищення швидкості, неправильне паркування, розмова по телефону за кермом, їзда без полісу страхування та інші. Перш за все, наскільки ви вважаєте таку поведінку прийнятною у суспільстві, також чи не вважаєте ви таку кількість порушень проявом неповаги до правил?», – запитала членкиня Дорадчої групи експертів Оксана Васильченко.

Сергій Різник відповів, що у 2023 році він отримав три штрафи, з яких два за паркування: «У 2023 році з трьох порушень – два це паркування, а третє я досі з’ясовую. У виконавчій службі сказали, що вони відмовили у відкритті провадження, а у поліцію воно не повернулось».

Щодо 15 порушень за 2022 рік, то Сергій Різник повідомив, що у нього був складний режим роботи та велике навантаження, а також припустив, що частину порушень міг зробити не він, оскільки йдеться про відеофіскацію і не видно, хто був за кермом.

«Справді 2022 рік виявився складним для нас і у мене, зокрема, був дуже великий режим роботи, значне навантаження з іноземними студентами, в умовах атак, я не міг собі дозволити сидіти по 2-3 години в укритті. Це жодним чином не виправдовує мене, але можливо пояснює обставини. Крім того, ми робили кілька серйозних, тривалих поїздок до Києва і далі, щоб передати закордонну гуманітарну допомогу нашим колегам, зокрема закладам освіти, які були під обстрілами. У цих поїздках ми долали по 1500 км за раз, водії змінювались. Не хочу ні на кого перекладати відповідальність, але оскільки йдеться переважно про короткий період часу і про відеофіксацію, де не видно, хто є за кермом... Я нікого не хочу звинувачувати, але не виключаю, що і не я міг допускати порушення», – сказав проректор ЛНУ ім. Івана Франка.

Водночас Сергій Різник просив експертів звернути увагу, що у нього немає «грубих порушень, переважно йшлось про перевищення допустимої швидкості на 2, 3, 4 км». Різник повідомив, що є випадки, коли він не погоджувався із штрафами, але все одно їх оплачував.

У експертів також виникли питання щодо заощаджень Сергія Різника, зокрема джерел доходів, які дозволили багатодітному батьку станом на 2020 рік відкласти 68 тис. доларів готівкою. Варто уточнити, що раніше Різник поєднував наукову роботу із адвокатською діяльністю.

«За 20 років життя, при тому скромному способі життя, який вела наша сім’я, це нормальна сума. І я навіть можу арифметично деякі приклади навести, що ми могли її легко відкласти. Перші 10 років після одруження ми з дружиною жили вдвох, саме у той період часу у мене була висока зарплата, вона відображена у деклараціях, у досьє. До прикладу, у 2006 році моя річна зарплата становила 55,3 тис. грн, у доларах це було 11 тис. Це при прожитковому мінімумі 465 грн і мінімальній зарплаті 375 грн. Тільки у цей рік ми могли легко відкласти 4 тис. доларів», – сказав Сергій Різник.

За словами кандидата на посаду судді КСУ, його родина не придбала жодної нерухомості та авто, дорожче 11 тис. доларів. Сергій Різник додав, що вони з дітьми лише раз виїздили за кордон, а також згадав про допомогу від батьків. На уточнююче питання експертки, він сказав, що за 20 років його батьки та дружини дали їм близько 10 тис. доларів, але основна допомога – це продукти із села.

«Насамперед батьки допомагали нам натуральними продуктами. В Україні це поширена практика. Мої батьки та дружини – досить скромні люди, первинно жителі сіл, в усіх є земельні ділянки, на яких вирощується різна продукція. Тобто продуктів ми не купували практично за рахунок цих селянських господарств. Це дуже серйозна стаття витрат, особливо у певні кризові періоди в Україні. Інколи батьки надавали нам певні суми, бо йшлось про накопичення грошей на купівлю житла», – сказав Сергій Різник.

Під час співбесіди Сергій Різник повідомив, що проживав у квартирі батьків дружини в Новояворівську, у 2023 році почав орендувати квартиру на Сихові. Також Сергій Різник мав авто Mercedes-Benz C 180 (2003 року випуску), але наразі користується орендованим службовим авто ЛНУ ім. Івана Франка.

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