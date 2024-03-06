Любомир Андрейчук не зміг назвати рік прийняття Конституції України

Суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук, який є кандидатом на посаду судді Конституційного суду України, не зміг правильно відповісти на питання, коли була прийнята Конституція України. Про конфуз, який трапився під час співбесіди Дорадчої групи експертів (ДГЕ) 4 березня, пише сайт «Главком» у середу, 6 березня.

Як повідомляється, ДГЕ проводила співбесіди з п’ятьма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей.

Один з експертів, запитав Андрейчука, коли була прийнята Конституція України.

«Оскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав та статей вона складається?», – запитав експерт.

Андрейчук попросив дозволу не відповідати на це питання, але після наполягань присутніх та нетривалої мовчанки, назвав 1991 рік. Варто зазначити, що Конституцію України прийняли 28 червня 1996 року.

У біографії Любомира Андрейчука, яка є у вільному доступі в інтернеті і була надана кандидатом перед участю у конкурсному відборі на посаду судді КСУ, вказав, що здобув вищу освіту у Львівському університеті імені Іван Франка, а також у «Львівській політехніці». Працював у Господарському суді Львівської області. Наразі працює суддею Господарського суду Закарпатської області.