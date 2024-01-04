Суд визнав винним Сергія Головатого в адмінправопорушенні

Голосіївський районний суд Києва визнав винним виконувача обов’язків голови Конституційного суду України (КСУ) Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф. Про це у четвер, 4 січня, повідомили у Національному агенстві з питань запобігання корупції.

Суд встановив, що Сергій Головатий, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків голова Конституційного суду не виконав законні вимоги Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а саме не усунув порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону України «Про запобігання корупції» та не надав інформації, а також копії документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14.09.2023 року. Цим він порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

Суд призначив стягнути з Сергія Головатого штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень. Також після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Чому НАЗК взялось за Головатого?

Історія цієї справи починається 27 квітня 2010 року, коли Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною і Російською Федерацією згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року. Тоді ухвалення цього документа викликало спротив частини депутатів ВРУ, голосування супроводжувалось бійками.

В обмін на перебування флоту Україна отримала від Росії знижки на газ. Одночасно із Верховною Радою угоду ратифікувала Державна Дума РФ. Сама угода між Україною та РФ була підписана 21 квітня 2010 року в Харкові четвертим президентом України Віктором Януковичем і тодішнім президентом Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим. Через це у медіа її стали називати «харківськими угодами».

Одним із народних депутатів, які пыдтримали ратифікацію угоди про продовження перебування в Україні російського флоту був Сергій Головатий. Вын на той час перебував у фракції «Партії регіонів». Свого голосу Головатий так і не відкликав. 31 березня 2023 року до Конституційного Суду України (КС) надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Суддею-доповідачем у цій справі був визначений виконувач обов’язків голови КСУ Сергій Головатий.

На цей момент звернуло увагу НАЗК і 14 вересня 2023 року направило запит до КСУ, у якому просило надати копії документів, що підтверджують скликання 25 липня 2023 року засідання КСУ з розгляду звернення особи від 22.06.2023 року та/або листа Офісу Президента України від 27.06.2023 року, а саме: порядку денного, стенограми засідання, протоколу засідання, постанови про розгляд звернення, прізвища присутніх суддів, результатів голосування, відомостей про те, хто здійснював головування на засіданні, хто брав участь у обговоренні питання, ким був підготовлений проект постанови, що прийнятий за результатом розгляду звернення.

У відповідь на цей запит керівник секретаріату КСУ Віктор Бесчастний відмовив у наданні частини документів, зокрема відомостей про те, хто здійснював головування на засіданні, хто брав участь у обговоренні питання, ким був підготовлений проект постанови, що прийнятий за результатом розгляду звернення, посилаючись на безпідставність зазначених вимог.

12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис Сергію Головатому щодо усунення порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону шляхом надання КСУ інформації та копій документів, що вимагалися у запиті. Однак він цей припис не виконав. Працівники секретаріату КСУ розглянули припис і повідомили НАЗК, що оскаржують його у суді.

16 листопада 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно виконувача обов’язків голови Конституційного суду України (КСУ) Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Адвокат Сергія Головатого заявив, що направлення запиту, внесення припису, складання протоколу, є порушенням принципу незалежності у діяльності КСУ як інституції та гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України.

Втім, 2 січня 2024 року суд визнав Сергія Головатого винним в адміністративному правопорушенні.

Нагадаємо, Сергій Головатий виконує обов’язки голови КСУ від 29 грудня 2020 року, коли президент України Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з цієї посади.