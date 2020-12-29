Рішення щодо Олександра Тупицького було ухвалене після отримання та опрацювання клопотання Офісу генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Про це повідомили в Офісі президента ввечері у вівторок, 29 грудня.

«Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи», – сказав Зеленський.

Зазначається, що рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу Генерального прокурора.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський зауважив, що ні Конституція України, ні закон України про КСУ не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків.

«Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази», – наголосив Веніславський.

Заступник керівника Офісу президента держави Андрій Смирнов додав, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені президентом, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент.

Голова фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія зазначив, що підтримує рішення Зеленського.

«Звичайно, я підтримую рішення президента щодо відсторонення пана Тупицького від посади судді Конституційного Суду. У першу чергу це цілком логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції», – зазначив Арахамія. Він додав, що голові КСУ було повідомлено про підозру від Офісу Генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Зокрема, повідомлялося, що розглядалася ситуація із головою КСУ Тупицьким.

Як інформував ZAXID.NET, Офіс генерального прокурора 28 грудня, направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку на процесуальні дії.

Також Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

21 грудня, проект журналістських розслідувань «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес. Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо «Зуївського енергомеханічного заводу», в заволодінні яким підозрюють Татькова.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова.

Згодом Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, однак у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

Своєю чергою, Конституційний суд України заявив, що станом на сьогоднішній день законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КС.