В КСУ обіцяють призначити з цього приводу «спеціальне пленарне засідання»

У Конституційному Суді України відповіли на інформацію про підписаний указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Відповідне роз'яснення оприлюднено ввечері у вівторок, 29 грудня прес-службою КСУ.

«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього», – йдеться у повідомленні.

В суді обіцяють призначити з цього приводу «спеціальне пленарне засідання» Конституційного Суду.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Таке рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу Генерального прокурора.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський зауважив, що ні Конституція України, ні закон України про КСУ не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків.

«Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази», – наголосив Веніславський.