В законодавстві немає норми, яка б дозволяла припиняти повноваження суддів КСУ рішенням президента

Конституційний суд України заявив, що станом на сьогоднішній день законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КС. Відповідна заява з’явилася на сторінці КСУ у Facebook невдовзі після того, як стало відомо, що Офіс генпрокурора просить відсторонити від посади голову КСУ Олександра Тупицького.

В КСУ заявили, що в законодавстві щодо діяльності суддів суду немає норми, яка б дозволяла припиняти їхні повноваження рішенням президента.

Там наголосили, що рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього».

«Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, Офіс генерального прокурора сьогодні, 28 грудня, направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку на процесуальні дії.

Також Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

21 грудня, проект журналістських розслідувань «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес. Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо «Зуївського енергомеханічного заводу», в заволодінні яким підозрюють Татькова.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова.

Згодом Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, однак у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.