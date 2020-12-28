Олександр Тупицький фігурує у справі екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова

Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру главі Конституційного суду Олександру Тупицькому, оскільки він не прийшов у понеділок, 28 грудня, на процесуальні дії. Про це Офіс генпрокурора повідомив інформагентству «Інтерфакс-Україна».

Прокуратура зазначила, що Тупицький повідомляв, що не може прибути за сімейними обставинами, однак не надав документи про поважність причин неявки. Його підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Крім того, Офіс генпрокурора направив клопотання Зеленському про відсторонення Тупицького з посади судді на два місяці.

Нагадаємо, 21 грудня, проект журналістських розслідувань «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова.

Згодом Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, однак у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.