НАЗК вручив нардепу Дубінському протокол про корупцію

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вручили народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Про це у середу, 8 листопада, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, що у серпні та жовтні 2023 року Олександр Дубінський за допомогою свої депутатських повноважень, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями з питань особистого інтересу.

«Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний», – повідомили у ДБР.

Таким чином народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» та ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 листопада народний депутат України Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Правоохоронці не називали імені підозрюваного, проте сам Олександр Дубінський ввечері 3 листопада підтвердив, що отримав підозру.

До цього, 1 листопада, правоохоронці провели у нього низку обшуків. Тоді повідомлялося, що вони перевіряють можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон у змові з іншими людьми.

Пізніше ДБР оприлюднило розмову нардепа Дубінського з ухилянтом щодо виїзду за кордон. Скандальний депутат провів інструктаж для брата своєї цивільної дружини, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому установу.

У понеділок, 6 листопада, у Печерському районному суді Києва Олександру Дубінському обрали запобіжний захід у справі про організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Нардепа відправили під цілодобовий домашній арешт.