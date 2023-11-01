1 листопада у Дубінського проходили обшуки за можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення ухилянтів

Після обшуків у народного депутата Олександра Дубінського, які правоохоронці провели у середу, 1 листопада, ДБР оприлюднило запис телефонної розмови депутата із ухилянтом. Дубінський у розмові розповів брату своєї цивільної дружини, як правильно оформити виїзд за кордон, повідомили у прес-службі ДБР.

Олександра Дубінського підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку через кордон України. За даними правоохоронців, нардеп допомагав родичу своєї цивільної дружини виїхати до Молдови через один із пропускних пунктів.

Прес-служба ДБР після обшуків оприлюднила аудіозапис, на якому Дубінський інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Нардеп порадив брату дружини подзвонити до Громадської організації «Медіаоборона», де чоловіку мали б оформити документи про нібито волонтерську діяльність. Дозвіл ухилянт отримав замовлення Вишгородської районної військової адміністрації.

«Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи внесені в систему “Шлях” – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань», – повідомили у прес-службі ДБР.

За даними правоохоронців, Генпрокурор України відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Нардепу та його спільниками може загрожувати до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці липня Олександра Дубінського помітили на фото його дівчини Олени Деккерт, яка перебуває у Барселоні. За даними співзасновника партії «Демократична сокира» Антона Швеця, скандальний нардеп Дубінський виїхав у Європу до дівчини під приводом лікування хворого батька.

Зазначимо, Олена Деккерт пов'язана із ще одним скандальним нардепом з фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським, відомим своєю антиукраїнською позицією та зв'язком з олігархом Ігорем Коломойським, з яким співпрацював і Дубінський. Олена Деккерт була першою помічницею депутата станом на жовтень 2020 року. Як і Олександр Дубінський, Деккерт працювала на телеканалі 1+1.

У червні, до виїзду нардепа, МОЗ звернулось до Держприкордонслужби з проханням посприяти нардепу Дубінському виїхати за кордон для супроводу хворого батька, Анатолія. Водночас, зазначає Швець, батько Дубінського весь час проживав у тимчасово окупованому Донецьку.

Нагадаємо, нардеп Дубінський перебуває під санкціями США з 2021 року. Причиною стала дотичність Олександра Дубінського до пов'язаної з Росією мережі закордонного впливу, яка намагалася втрутитися в американські вибори. Того ж року Дубінського виключили з партії «Слуга народу», після чого він став позафракційним депутатом.

Також Дубінський неодноразово виголошував антиукраїнські заяви. До прикладу, нардеп назвав гасло «Слава Україні» нацистським. Окрім того, Дубінський неодноразово втрапляв у скандали щодо недекларування майна, через що Офіс Генпрокурора відкрив проти нього справу.

До слова, нардепа також підозрюють у в підробці документів. Суд зобов’язав Дубінського носити електронний браслет та здати закордонний паспорт до 10 жовтня 2022 року. Термін запобіжного заходу Дубінського вже сплив, тож депутат може виїжджати за межі Київщини.