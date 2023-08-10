Нардепа підозрюють у підробці документів

Народному депутату Олександру Дубінському, який нещодавно під приводом лікування хворого батька виїхав у Європу до дівчини, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомило «Суспільне» у четвер, 10 серпня.

Дубінський, якому 9 серпня оголосили про підозру в підробці документів, має протягом двох місяців носили електронний браслет та не покидати Україну, зокрема Київську область. Закордонний паспорт нардеп має здати правоохоронцям, а також на вимогу прибувати до слідчого.

Зазначається, що адвокат нардепа та сам Дубінський просили суддю перенести засідання, оскільки під час нього у Верховній Раді тривало пленарне засідання, а в суді були присутні три депутати парламенту. «Яким чином депутати тут, а не в сесійній залі, я не розумію. Депутати не впливають на судовий процес», – відповів прокурор, після чого суддя відмовився переносити засідання та розгляд запобіжного заходу.

Олександр Дубінський має підписати документ, в якому йому повідомляються його обов'язки. Цей документ фактично є підпискою про невиїзд для скандального депутата.

Нагадаємо, 26 липня Олександра Дубінського помітили на фото Олени Деккерт, екс-помічницею скандального депутата Максима Бужанського, яка перебуває у Барселоні. Співзасновник партії «Демократична сокира» Антон Швець заявив, що нардеп зміг виїхати за кордон під приводом лікування хворого батька, але натомість відпочиває зі своєю дівчиною. Нещодавно Дубінський отримав дозвіл від МОЗ виїхати разом із батьком, проте куди саме, не уточнюється. Він підтвердив, що виїхав за кордон з батьком через те, що в Україні немає можливостей для його лікування.

3 серпня в Дубінського провели обшуки за фактом виїзду за кордон. Окрім того, СБУ перевіряла, як нардеп, перебуваючи за кордоном, підписував документи. 9 серпня Олександру Дубінському повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) за підробку документів, які він «підписував», не перебуваючи в Україні. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.