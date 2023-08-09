Олександр Дубінський зміг виїхати за кордон під приводом супроводу хворого батька.

У середу, 9 серпня, народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Нардепа підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито для супроводу батька на лікування. Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

Своєю чергою, батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Дубінський у себе в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, і знову поскаржився на «політичне замовлення», висловивши упевненість, що «справа проти нього розвалиться». Судячи з відео, оприлюдненого нардепом, 9 серпня він з’явився на черговий допит у ДБР.