Суд відправив народного депутата Олександра Дубінського під цілодобовий домашній арешт

У понеділок, 6 листопада, у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у справі про організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Нардепа відправили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє Суспільне, суд задовольнив прохання прокурора. Сторона обвинувачення попросила для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, адже як нардеп не підлягає мобілізації. Крім того, прокурор вважає, що Дубінський може впливати на свідків.

Олександру Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Підозрюваний має здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Депутату можна буде відлучатися лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 листопада народний депутат України Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Правоохоронці не називали імені підозрюваного, проте сам Олександр Дубінський ввечері 3 листопада підтвердив, що отримав підозру.

До цього, 1 листопада, правоохоронці провели у нього низку обшуків. Тоді повідомлялося, що вони перевіряють можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон у змові з іншими людьми.

Пізніше ДБР оприлюднило розмову нардепа Дубінського з ухилянтом щодо виїзду за кордон. Скандальний депутат провів інструктаж для брата своєї цивільної дружини, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому установу.