Обрана достатня кількість кандидатів для подальшого продовження добору на чотири вакантні посади у КСУ

Сформована для оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України Дорадча група експертів допустила до наступного етапу вісьмох кандидатів. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні групи у суботу, 23 березня.

З-поміж 25 кандидатів експерти допустила до наступного етапу восьмеро: четверо за квотою Верховної Ради і троє за квотою зʼїзду суддів. Ще одна суддя – Наталія Денисенко номінована і від з’їзду суддів, і від парламенту. Ввесь перелік кандидатів на посаду судді КСУ виглядає так:

Юрій Барабаш;

Олександр Водянніков;

Наталія Денисенко;

Сергій Різник;

Тарас Цимбалістий;

Роман Яроменок;

Алла Олійник;

Олександра Яновська.

«Отже, обрана достатня кількість кандидатів для подальшого продовження добору на чотири вакантні посади у КСУ: три – від Верховної Ради, одна – від зʼїзду суддів. На цьому етапі ГО «Центр протидії корупції» та «Автомайдан» оцінюють роботу комісії як прозору та обʼєктивну», – прокоментували рішення ради у «Центрі протидії корупції».

Зазначимо, що суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук, який не зміг правильно відповісти на питання, коли була прийнята Конституція України, вибув з конкурсу на посаду судді Конституційного суду України.