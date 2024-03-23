Експерти визначили кандидатів до КСУ, які мають високі моральні якості
Лише 8 з 25 кандидатів перейшли у наступний етап конкурсу на посаду судді Конституційного суду
Сформована для оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України Дорадча група експертів допустила до наступного етапу вісьмох кандидатів. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні групи у суботу, 23 березня.
З-поміж 25 кандидатів експерти допустила до наступного етапу восьмеро: четверо за квотою Верховної Ради і троє за квотою зʼїзду суддів. Ще одна суддя – Наталія Денисенко номінована і від з’їзду суддів, і від парламенту. Ввесь перелік кандидатів на посаду судді КСУ виглядає так:
- Юрій Барабаш;
- Олександр Водянніков;
- Наталія Денисенко;
- Сергій Різник;
- Тарас Цимбалістий;
- Роман Яроменок;
- Алла Олійник;
- Олександра Яновська.
«Отже, обрана достатня кількість кандидатів для подальшого продовження добору на чотири вакантні посади у КСУ: три – від Верховної Ради, одна – від зʼїзду суддів. На цьому етапі ГО «Центр протидії корупції» та «Автомайдан» оцінюють роботу комісії як прозору та обʼєктивну», – прокоментували рішення ради у «Центрі протидії корупції».
Зазначимо, що суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук, який не зміг правильно відповісти на питання, коли була прийнята Конституція України, вибув з конкурсу на посаду судді Конституційного суду України.