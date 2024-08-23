Сім'я – це найкраще середовище для виховання дитини. Саме під час зростання в сім'ї закладаються цінності, поведінка та ставлення до світу. Пригадайте себе в дитинстві: ви точно хотіли стати дорослими і бути схожими на батьків. Вже тоді переймали їхню поведінку, манеру спілкування та спостерігали за дорослими у різних ситуаціях. Це все сформувало вас такими, якими ви є зараз. Однак трапляються ситуації, коли з тих чи інших причин сім'я руйнується, і, як результат, дитина потрапляє до інституційного закладу, де залишається наодинці зі своїми проблемами, позбавлена батьківської любові й опіки.

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Щоб допомогти сім'ям у кризових ситуаціях подолати труднощі і зберегти родину, а також вберегти дітей від потрапляння в інституційні заклади, у Львові у 2020 році створили комунальну установу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» Львівської міської ради (ЛМР). Центр був створений Львівською міською радою за підтримки благодійного фонду «Рідні». Концепцію та ідею напрацьовували спільно з командою Служби у справах дітей Львівської міської ради та благодійного фонду «Рідні».

«Ми дуже довго досліджували проблему, яка полягала в тому, що при потраплянні дитини в інституційний заклад, неефективно проводилася робота з сім'єю на повернення дитини. З дитиною працювали працівники інституції, а з батьками – працівники соціальних служб за місцем проживання. Комунікація між цими людьми була неефективною. Людина, яка працювала з батьками, не до кінця розуміла потребу дитини, і навпаки. Через таку відсутність комплексного підходу важко було повернути дитину в сім'ю, а якщо ж повертали, то згодом дитина знову потрапляла в інституційний заклад. Саме тому виникла ідея створити КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні” ЛМР». Тут і з дитиною, і з її батьками працює один і той самий фахівець. Відповідно, він комплексно розуміє проблему», – пояснює начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Фото ілюстративне ( фотобанку Freepik)

Фахівці цього закладу докладають максимум зусиль, щоби врятувати сім'ю і повернути туди дитину.

«Наше завдання – підтримати сім'ю, в якій є діти, в складних життєвих обставинах. Щоб ця сім'я мала потенціал, щоб батьки виховували своїх дітей. І друге завдання Центру – знайти іншу сім'ю дитині, якщо своїх біологічних батьків вона втратила», – додає директорка благодійного фонду «Рідні» Мар'яна Романяк.

Відділення «Термінове влаштування дітей»

КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР має два відділення. Одне з них – цілодобового перебування дітей, яких з різних причин забрали з сім'ї. Тут приймають дітей від народження і до 18 років. Максимальний термін їхнього перебування у Центрі – до дев’яти місяців. За цей період із сім'єю працюють фахівці, щоб туди якомога швидше повернути дитину, якщо ж це неможливо – їй надають відповідний статус і тоді влаштовують у сімейні форми виховання.

Протягом перебування дитини у Центрі з нею також працюють фахівці відповідно до її індивідуальних потреб. Зокрема, дітям лікують зуби, обстежують в різних лікарів, також з ними працюють психологи. У Центрі вони мають усі комфортні умови для проживання, є харчування, їх забезпечують одягом та шкільним приданням, також допомагають робити домашнє завдання. Одночасно у відділенні термінового влаштування дітей може перебувати 26 підопічних.

«З дітьми працює фахова команда, до кожної дитини індивідуальний підхід. У нас умови, наближені до сімейних, тому що діти живуть не в закладі, а у великій квартирі в житловому будинку. Вони живуть, як велика сім'я. Діти мають змогу бавитися на дитячому майданчику спільно з іншими дітьми, бачать приклад біологічних сімей, адаптуються до життя в соціумі», – зазначає Мар'яна Романяк.

Через відділення термінового влаштування пройшло 253 дитини. Майже половина з них повернулися у свої біологічні сім'ї.

«40% з тих дітей повернулося в свою біологічну сім'ю. Іншим знайшли нові сім'ї, і лише одиниці потрапили в інституційні заклади. Оці 40% повернення дітей в сім'ї – це дуже хороші показники. За час роботи Центру діти з міста Львова вкрай рідко потрапляють в інтернат. Кожна дитина, яка повертається у сім’ю, є великою перемогою фахівців Центру. Це означає, що сім’я подолала складні життєві обставини, а умови проживання стали безпечні та сприятливі для дитини», – говорить Володимир Фридрак.

Фото ілюстративне ( фотобанку Freepik)

Важливо зазначити, що після повернення дитини у сім'ю із родиною продовжує працювати фахівець Центру.

«Ми вважаємо, що було би дуже добре, щоб такі центри створювали і в інших містах України. Це приклад якісного підходу до роботи з сім'єю та дитиною», – додає Мар'яна Романяк.

Відділення «Служба підтримки сім'ї»

Інше відділення, яке працює у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» ЛМР, називається «Служба підтримки сім'ї», воно єдине в Україні. Це відділення денного перебування, в якому надають послуги сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. До прикладу, там можна поспілкуватися із психологом, обговорити всі проблеми, страхи та сумніви. Дуже часто труднощі у сім'ях виникають через ті чи інші залежності батьків. Тож відділення «Служба у справах підтримки сім'ї» працює і з цією проблемою.

«Функціонують окремі групи підтримки для залежних батьків, їхніх дітей та інших членів сімʼї. Дуже велика робота ведеться з психологами на відновлення контакту батьків з дитиною та формування в них відповідального батьківства», – зазначає Володимир Фридрак.

Загалом послугами відділення «Служба підтримки сім'ї» скористалися 37 658 осіб.

«Постійний розвиток і навчання команди»

Благодійний фонд «Рідні» постійно дбає про розвиток і навчання команди КУ «Центру соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР. До прикладу, зараз фонд реалізує новий проєкт у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» та Центром «Рідні» за підтримки Уряду Великої Британії, який має назву – «Посилення потенціалу відділення “Служба підтримки сім'ї” Центру “Рідні”». Метою проєкту є збереження та підвищення потенціалу сімей, що потребують додаткової підтримки задля забезпечення благополуччя дітей, а також поширення кращих практик та досвіду роботи КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР на національному рівні.

Варто також наголосити, що в межах проєкту, відділення «Служба підтримки сім'ї» зможе додатково надавати комплекс послуг для сімейних форм виховання (усиновителів, прийомних та опікунських сімей, дитячих будинків сімейного типу), в тому числі тих, які виховують дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами. Зокрема, спектр корекційно-розвивальних послуг для дітей спрямований на підтримку та розвиток дітей з особливими потребами або порушеннями розвитку. Ці послуги допоможуть дітям покращити навички, подолати труднощі та інтегруватися в освітнє та соціальне середовище. Також передбачена психологічна підтримка для батьків. Завдяки такому комплексному підходу до роботи із сім'єю вдасться досягнути покращення психоемоційного благополуччя родини загалом.

Проєкт передбачає:

розширення спектру послуг, які отримують клієнти відділення «Служба підтримки сім’ї», а саме корекційно-розвивальні, логопедичні та психологічні послуги для дітей та батьків;

професійний розвиток фахівців Центру, зокрема через проведення групових супервізій для команди Центру;

сприяння міжсекторальній співпраці та поширення кращих практик в системі захисту дітей, які застосовуються в Центрі «Рідні» на національний рівень;

сприяння міжсекторальній співпраці та поширення кращих практик в системі захисту дітей, які застосовуються в Центрі «Рідні» на регіональний (Львівська, Закарпатська області) та національний рівень.

Фото ілюстративне ( фотобанку Freepik)

Проєкт триває з липня 2024 року до лютого 2025 року. Послугами можуть скористатись біологічні сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах, сім’ї усиновителів, а також прийомні, опікунські сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, за скеруванням фахівців відділення «Служба підтримки сім'ї» Центру «Рідні».

«Він спрямований на те, щоб підсилити нашу команду, яка є в Центрі "Рідні", дати їм ще більше ресурсів і інструментів, як працювати з сім'єю та з дитиною, щоб збільшити кількість сімей, якими ми можемо надати допомогу. Тому ми будемо це робити спільно. Плюс ми дуже радіємо, що партнери готові з нами більш гучно, на всю країну ділиться методологією роботи нашого Центру. Тому по завершенні проєкту ми точно зможемо розповідати про Центри "Рідні" в інших громадах і містах, щоб вони надалі створювалися і там», – ділиться Мар'яна Романяк.

«Сім'я – це найважливіше, що потрібно дати дитині»

Одним із завдань, яке перед собою ставить КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР, є розвіювання стереотипів про дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вигадки, що ці діти «не такі», залишилися нам у спадок від Радянського Союзу. Тоді таких дітей намагалися ізолювати від суспільства. Впродовж останніх років у суспільстві змінюється на краще ставлення до усиновлення чи прийняття дитини у сім'ю, зокрема, і старшого віку.

«Я дуже радію, що з кожним роком кількість людей, які готові прийняти в сім'ю підлітків, все-таки зростає. Злам такого стереотипу, що старша дитина зіпсована, ніколи не стане хорошою, є запорукою потрапляння більшої кількості дітей в сімейні форми виховання. Старші діти потребують любові не менше, ніж діти молодшого віку. Будь-яка дитина виросте і стане підлітком, і коли люди не хочуть прийняти підлітка в сім'ю, це така свого роду гра в хованки», – наголошує Володимир Фридрак.

Зараз у Львові на обліку перебуває майже сотня дітей, які потребують усиновлення. Водночас за останні два роки зросла кількість охочих прийняти дитину у родину – приблизно на 20%.

«Станом на сьогодні є 97 дітей, яких можна усиновити, і 99 кандидатів-усиновлювачів. Але проблема в тому, що у нас на обліку перебувають діти старшого віку – 10-12 років. На жаль, кандидати-усиновлювачі зазвичай хочуть прийняти дитину до шести років. Нерідко в дітей, які перебувають на обліку, є брати або сестри. А кандидати все-таки хотіли би прийняти дитину, яка сама. Тому, на жаль, є дуже велика вірогідність, що кандидати і дитина, яка потребує влаштування у сім'ю, можуть не зустрітися, тому що в них зовсім різні критерії», – зазначає Володимир Фридрак.

Фото ілюстративне ( фотобанку Freepik)

«Сім'я – це найважливіше, що потрібно дати дитині. Всі мають розуміти, що існує велика кількість дітей, які не мають сім'ї. Їх до війни було багато, а в час війни стало ще більше. Наше завдання – задуматися і прийняти цих дітей у свою сім'ю: ставати батьками, опікунами. Інакше ми не зможемо побудувати ресурсну, якісну країну. Тому що ці діти – це наше майбутнє. І якщо ми їх зараз підтримаємо, дамо їм сім'ю, то згодом ми будемо мати крутих громадян, які спільно з нами голосуватимуть на виборах, які матимуть кричне мислення, прийматимуть важливі рішення, будуть з нами працювати і будувати країну», – підсумовує Мар'яна Романяк.

Усім охочим прийняти дитину у родину радять з усіма питання звертатися до управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.

*Ця публікація профінансована Урядом Великої Британії як частина проєкту «Посилення потенціалу відділення «Служба підтримки сімʼї» Центру соціальної підтримки «Рідні», що впроваджується у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» ДГП ЛМР та КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні». Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.