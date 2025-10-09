У центрі Франківська сім’я отруїлася чадним газом
25 річну мешканку міста та двох її дітей госпіталізували
Ймовірною причиною отруєння рятувальники називають несправність газової колонки
Увечері 8 жовтня медики госпіталізували 25 річну мешканку Івано-Франківська та двох її дітей, які отруїлися чадним газом.
Як розповіли ZAXID.NET в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 9 жовтня, інцидент стався в будинку по вул. Заклинських.
«До лікарень госпіталізовано трьох людей – жінку 1990 року народження та двох дітей, віком 10 та 8 років», – зазначили в ДСНС.
Ймовірною причиною отруєння рятувальники називають несправність газової колонки у квартирі. Мешканців просять у разі підозри на витік газу або отруєння чадним газом негайно звертатися за екстреними номерами 101, 103 та 104.
