Одна дитина потрапила в реанімацію

У четвер, 31 жовтня, до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні з отруєнням чадним газом госпіталізували трьох дітей. Одна дитина потрапила в реанімацію.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, постраждалими є мешканці обласного центру, віком 4, 12 і 13 років.

Одна дитина наразі в реанімації, інші у відділенні – неврології, розповів Суспільному директор Івано-Франківської ОДЛ Тарас Мельник.

«Стан дітей стабілізували і загрози їх життю немає. Дитину, яка в реанімації, зараз переводять у неврологічне відділення», — сказав Тарас Мельник.

Найімовірнішою причиною отруєння рятувальники називають несправність пічного опалення.