В Івано-Франківську з отруєнням чадним газом госпіталізували трьох дітей
Причиною інциденту рятувальники називають несправність пічного опалення
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У четвер, 31 жовтня, до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні з отруєнням чадним газом госпіталізували трьох дітей. Одна дитина потрапила в реанімацію.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, постраждалими є мешканці обласного центру, віком 4, 12 і 13 років.
Одна дитина наразі в реанімації, інші у відділенні – неврології, розповів Суспільному директор Івано-Франківської ОДЛ Тарас Мельник.
«Стан дітей стабілізували і загрози їх життю немає. Дитину, яка в реанімації, зараз переводять у неврологічне відділення», — сказав Тарас Мельник.
Найімовірнішою причиною отруєння рятувальники називають несправність пічного опалення.