Про загибель жінок рятувальників повідомили у поліції

У Тлумацькій громаді від отруєння чадним газом загинули дві жінки – мати та її донька. Це вже другий такий смертельний випадок на Прикарпатті за тиждень.

Як зазначили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, про загибель жінок рятувальників повідомили у поліції вранці 19 січня.

«Маму з дочкою без ознак життя було виявлено в приватному житловому будинку у селі Нижнів. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення», – інформують у ДСНС.

Рятувальники додають, що за тиждень на Прикарпатті внаслідок отруєння чадним газом загинуло четверо людей. Двоє з них – жителі села Вербівці Городенківської громади, яких знайшли мертвими 16 січня.