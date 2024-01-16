З початку року від отруєння чадним газом на Прикарпатті постраждали 5 людей

В одному з будинків села Вербівці Городенківської громади виявили тіла двох людей. Ймовірною причиною їхньої смерті стало отруєння чадним газом.

Як розповіли ZAXID.NET в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 16 січня, повідомлення про отруєння чадним газом двох жителів села Вербівці надійшло від поліції.

«У приватному житловому будинку було виявлено тіла двох чоловіків 1972 р.н. та 1984 р.н. Пожежі не було, тож рятувальники на місце події не залучалися», - інформують в ДСНС.

З початку 2024 року від отруєння чадним газом на Прикарпатті постраждали 5 людей, троє з них – загинули. Найпоширенішою причиною отруєння рятувальники називають неправильну експлуатацію засобів обігріву.