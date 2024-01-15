В Тернополі в приватному будинку чоловік отруївся чадним газом. Його без свідомості знайшли родичі, які і повідомили в швидку допомогу про нещасний випадок. За інформацією лікарів, тернополянин досі перебуває у вкрай важкому стані.

Нещасний випадок стався після обіду в неділю, 15 січня. Родичі 85-річного тернополянина спочатку не могли додзвонитися до нього півдня, а тоді вирішили навідати його вдома. Коли близькі приїхали в приватний будинок за адресою вулиця Михайлевича, то спочатку подумали, що нікого вдома не має, бо ніхто їм не відчинив. Пізніша виявили, що чоловік просто без свідомості лежав посеред кімнати. Родичі викликали швидку допомогу, повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини.

Медики швидкої попередньо діагностували в 85-річного чоловіка отруєння чадним газом. Він перебував без свідомості, але пульс та серцебиття прослуховувалося. Тернополянина доправили в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Вже в медзакладі чоловіку поставили діагноз – гостре інгаляційне отруєння продуктами неповного згоряння, важкий стан.

Наразі чоловік перебуває в реанімації під наглядом медиків. Рятувальники попередили, що в період опалювального сезону необхідно дотримуватися правил: