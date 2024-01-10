На Львівщині власницю квартири звинувачують у смерті орендарів. Чоловік та жінка отруїлися чадним газом. Про це у середу, 10 січня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, власниця квартири в Стрию незаконно та самовільно, без газорозподільного підприємства, підключила газові прилади з відведенням продуктів згорання в димоходи.

«Не забезпечивши утримання системи газопостачання, у січні 2022 року підозрювана здала в оренду подобово помешкання парі. В результаті чого жінка та чоловік отруїлись смертельною концентрацією чадного газу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Тіла орендарів виявила власниця житла. 40-річній мешканці Стрия повідомили про підозру за фактом порушення пожежних правил, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.