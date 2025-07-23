Прикарпатці призначили 850 грн штрафу

Галицький районний суд визнав завідувачку клубу села Вигівка Галину Дидик винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень. За побиття свекрухи прикарпатці призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 15 липня, інцидент стався 20 січня 2025 року. Під час сварки через несправний котел Галина Дидик побила свекруху дерев’яною палицею та чоботом, внаслідок чого остання отримала синці на руках та ногах.

Під час судового засідання Галина Дидик не визнала своєї вини й розповіла, що проживає з чоловіком та його батьками понад 30 років і за цей час чула від свекрухи постійні образи та прокльони.

«Обвинувачена багато років терпіла, бо любить чоловіка, проте терпець їй урвався. Вона визнала, що била свекруху палицею “як малу дитину” по сідницях, бо більше не могла терпіти образи. При цьому, потерпіла теж лізла битися і вдарила обвинувачену кулаком в обличчя. Обвинувачена визнала, що вийшла з хати і чоботом свекрухи й нанесла тій кілька ударів по різних частинах тіла, про що не шкодує», – йдеться у вироку суду.

Водночас потерпіла підтвердила суду, що в той день її побила невістка і зазначила, що пробачила її. Суд також врахував позитивну характеристику Галини Дидик і те, що через онкологію вона має ІІ групу інвалідності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Мергель визнав прикарпатку винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень і призначив їй 850 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.