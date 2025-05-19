Жінці присудили 850 грн штрафу

Косівський районний суд визнав асистентку вихователя дитсадка «Покутянка» Наталію Бондар в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень дитині та призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 травня, інцидент стався у листопаді 2024 року в інклюзивній групі дитсадка села Старі Кути. Один з вихованців відмовлявся переодягатися та готуватися до сну. Наталія Бондар знімала пустощі на відео, а коли дитина намагалася вибити телефон з рук, двічі ударила її по шиї. Внаслідок інциденту хлопчик отримав садна.

Під час засідання Наталія Бондар визнала свою вину. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченої і те, що вона не стоїть на обліках у психіатра чи нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Крилюк визнала Наталію Бондар винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначила їй 850 грн штрафу. Після інциденту обвинувачена у дитсадку більше не працює.