«Патронатна сім’я – рятівне коло для дитини у кризі»
У серпні у Львові стартувала інформаційна кампанія «Місяць патронату»0
У серпні у Львові стартувала інформаційна кампанія «Місяць патронату». Упродовж цього часу управління «Служба у справах дітей» ЛМР разом із БФ «Рідні», патронатними вихователями, прийомними батьками та дітьми діляться історіями, пояснюють, як працює патронат, чому він такий важливий і як кожен може стати тимчасовим, але дуже потрібним прихистком для дитини.
«Коли дитина з різних причин не може тимчасово жити з рідними, важливо, щоб вона не потрапила до інтернату, а мала можливість відчути тепло і турботу у сімейному колі. Саме це забезпечує патронат – тимчасова опіка у безпечному домі, де поруч є дорослі, готові підтримати», – наголосили в управлінні «Служба у справах дітей».
«Ми думали про прийомну дитину, але зупинились на патронаті»
Ірина Пастернак стала першою патронатною вихователькою у Львові. Зараз вона перебуває у декретній відпустці, але добре пам’ятає шлях до свого рішення.
Ірина Пастернак стала першою патронатною вихователькою у Львові (Фото ЛМР)
«Все починалося з волонтерства, потім було наставництво, були думки про усиновлення. Навіть відвідували дитячий будинок сімейного типу, дивились, як все виглядає зсередини. Бачила рекламу по телевізору про патронат у Києві і думала, чому немає у Львові, адже хочеться саме цього. І одного разу в ЖЕКу побачила оголошення про набір кандидатів для створення патронатної сім'ї. Прийшла і розказала чоловікові», – розповіла Ірина Пастернак.
Її чоловік Олег пригадує: «Дружина побачила те оголошення і сказала: от дивися, яка гарна можливість». Бо ми думали про прийомну дитину, проходили курси, але зупинились на патронаті».
Подружжя добре пам’ятає перших дітей, які з’явилися у їхній родині.
«Від рішення стати патронатними вихователями до того, як до нас прийшла перша дитина, минуло близько року. Це була дівчинка Ліля з братиком Остапом. Пам’ятаю, що на останньому занятті донька намалювала собі подругу, яку хотіла б бачити вдома, і це виявилася саме Ліля. Вона прийшла на початку червня, а через два тижні ми вже святкували її день народження», – розповіла Ірина.
«Коли діти з’являються в сім’ї, знайомство й привикання проходять у кілька етапів. Але я не бачив проблем – наші власні діти допомагали. Дитина з дитиною швидше знаходить спільну мову, розкривається. Все було природно й синергійно», – додав Олег.
Разом з тим, Ірина відверто ділиться і про складнощі: «Найважче для мене було не відразу, бо на курсах нас готували: не можна занадто прив’язуватися. Якщо все працює по правилах і дитина перебуває в сім’ї 3-6 місяців, вона почуває себе як у гостях і не претендує на любов «мами й тата». Але коли проходить довший час, дитина починає потребувати більшої уваги, любові, хоче мати маму й тата поруч. Тому дуже важливо, щоб патронатних сімей було багато, аби будь-яка дитина, яка зараз не може жити у своїй родині, мала тимчасовий, але безпечний дім».
«У родині дитина вчиться жити по-справжньому»
Олександр Кубай – прийомний тато, у його сім’ї виховувалися діти, які раніше проживали в інтернатному закладі. Він добре знає, наскільки по-різному формується дитина в інституції та в родині.
«Дитині важливо не бути в закладі. З власного досвіду можу сказати: за чотири роки через мою сім’ю пройшло багато дітей. Я бачив великі зміни, коли дитина потрапляє в родину. В інтернаті діти інколи не знали навіть елементарного — як помити посуд. А в сім’ї вони вчаться, беруть приклад, стають більш комунікабельними, соціалізованими», – розповів Олександр Кубай.
Олександр Кубай – прийомний тато, у його сім’ї виховувалися діти, які раніше проживали в інтернатному закладі (Фото ЛМР)
«Патронат вберіг би від болючих спогадів»
Євген Папа зростав у дитячому будинку сімейного типу і добре знає, що таке інституція.
Євген Папа зростав у дитячому будинку сімейного типу і добре знає, що таке інституція (Фото ЛМР)
«Я потрапив у заклад у 6 років і пробув там до 11. Було самотньо, добре, що я мав сестру, яка була моєю опорою. Без рідних там дуже важко. Вважаю, що жодна дитина не повинна потрапляти до інституційного закладу. У сім’ї є можливість соціалізуватися і жити повноцінним дитячим життям. Патронатні родини допомагають уникнути цього болючого досвіду», – розповів Євген Папа.
«У патронаті був би індивідуальний підхід і більше любові»
Ліля Гнатьо, яка колись виховувалася у притулку, сьогодні працює у соціальній сфері. Вона впевнена, що патронат міг би змінити її дитинство.
Ліля Гнатьо, яка колись виховувалася у притулку, сьогодні працює у соціальній сфері (Фото ЛМР)
«Коли мене вилучили, я потрапила у притулок. Це було важко. Я думала, що нікому не потрібна. У патронатній сім’ї було б легше: ми просто перейшли б з однієї родини в іншу, де про нас дбали б. У притулку все по графіку – їсти, гуляти, навіть жити. А в патронаті є тепло, любов і увага», – розповіла Ліля Гнатьо.
«Для нас це було рятівне коло»
Юля Дідула, яка всиновила трьох синів, наголошує, що саме патронат допоміг її дітям легше пройти кризовий період.
Юля Дідула всиновила трьох синів (Фото ЛМР)
«Двоє наших синів після вилучення з біологічної сім’ї спершу перебували у патронатній родині. Для мене і чоловіка це було справжнє рятівне коло. Діти не потрапили в інтернат і навіть не знають, що це таке. Патронатні вихователі взяли на себе весь удар цього шоку. Вони підтримували хлопців, готували їх до усиновлення. Адаптація у нас вдома пройшла набагато легше. І досі вони вітають дітей із Днем народження. Це неймовірно важливо», – сказала Юля Дідула.
«Патронат зупиняє біль і розгубленість»
Керівник управління «Служба у справах дітей» Володимир Фридрак наголошує:
«Патронат – це одна з найцінніших форм підтримки дитини у кризі. Він дозволяє зупинити біль і травму, яку дитина отримує в момент вилучення з сім’ї. Патронатні вихователі створюють простір безпеки, любові й тепла. І дуже важливо, щоб таких родин більшало».
Тої ж думки і керівниця БФ «Рідні» Мар’яна Романяк.
«Бути патронатними батьками – означає мати сміливість відкрити серце для дитини у найскладніший момент. Такі сім’ї стають містком від кризи до стабільності», – рідсумувала Мар’яна Романяк.
Як стати патронатною сім’єю
Сьогодні у Львівській громаді є 3 патронатні сім’ї, ще дві пройшли навчання і невдовзі зможуть приймати дітей. Проте цього замало.
«Ми закликаємо всіх, хто готовий подарувати дитині тимчасовий прихисток і тепло родини, звертатися до нас», – зазначають в управлінні «Служба у справах дітей».
Контактний телефон: +38 (032) 297-58-83.