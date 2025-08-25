У серпні у Львові стартувала інформаційна кампанія «Місяць патронату». Упродовж цього часу управління «Служба у справах дітей» ЛМР разом із БФ «Рідні», патронатними вихователями, прийомними батьками та дітьми діляться історіями, пояснюють, як працює патронат, чому він такий важливий і як кожен може стати тимчасовим, але дуже потрібним прихистком для дитини.

«Коли дитина з різних причин не може тимчасово жити з рідними, важливо, щоб вона не потрапила до інтернату, а мала можливість відчути тепло і турботу у сімейному колі. Саме це забезпечує патронат – тимчасова опіка у безпечному домі, де поруч є дорослі, готові підтримати», – наголосили в управлінні «Служба у справах дітей».

«Ми думали про прийомну дитину, але зупинились на патронаті»

Ірина Пастернак стала першою патронатною вихователькою у Львові. Зараз вона перебуває у декретній відпустці, але добре пам’ятає шлях до свого рішення.

Ірина Пастернак стала першою патронатною вихователькою у Львові (Фото ЛМР)

«Все починалося з волонтерства, потім було наставництво, були думки про усиновлення. Навіть відвідували дитячий будинок сімейного типу, дивились, як все виглядає зсередини. Бачила рекламу по телевізору про патронат у Києві і думала, чому немає у Львові, адже хочеться саме цього. І одного разу в ЖЕКу побачила оголошення про набір кандидатів для створення патронатної сім'ї. Прийшла і розказала чоловікові», – розповіла Ірина Пастернак.

Її чоловік Олег пригадує: «Дружина побачила те оголошення і сказала: от дивися, яка гарна можливість». Бо ми думали про прийомну дитину, проходили курси, але зупинились на патронаті».

Подружжя добре пам’ятає перших дітей, які з’явилися у їхній родині.

«Від рішення стати патронатними вихователями до того, як до нас прийшла перша дитина, минуло близько року. Це була дівчинка Ліля з братиком Остапом. Пам’ятаю, що на останньому занятті донька намалювала собі подругу, яку хотіла б бачити вдома, і це виявилася саме Ліля. Вона прийшла на початку червня, а через два тижні ми вже святкували її день народження», – розповіла Ірина.

«Коли діти з’являються в сім’ї, знайомство й привикання проходять у кілька етапів. Але я не бачив проблем – наші власні діти допомагали. Дитина з дитиною швидше знаходить спільну мову, розкривається. Все було природно й синергійно», – додав Олег.

Разом з тим, Ірина відверто ділиться і про складнощі: «Найважче для мене було не відразу, бо на курсах нас готували: не можна занадто прив’язуватися. Якщо все працює по правилах і дитина перебуває в сім’ї 3-6 місяців, вона почуває себе як у гостях і не претендує на любов «мами й тата». Але коли проходить довший час, дитина починає потребувати більшої уваги, любові, хоче мати маму й тата поруч. Тому дуже важливо, щоб патронатних сімей було багато, аби будь-яка дитина, яка зараз не може жити у своїй родині, мала тимчасовий, але безпечний дім».

«У родині дитина вчиться жити по-справжньому»

Олександр Кубай – прийомний тато, у його сім’ї виховувалися діти, які раніше проживали в інтернатному закладі. Він добре знає, наскільки по-різному формується дитина в інституції та в родині.

«Дитині важливо не бути в закладі. З власного досвіду можу сказати: за чотири роки через мою сім’ю пройшло багато дітей. Я бачив великі зміни, коли дитина потрапляє в родину. В інтернаті діти інколи не знали навіть елементарного — як помити посуд. А в сім’ї вони вчаться, беруть приклад, стають більш комунікабельними, соціалізованими», – розповів Олександр Кубай.

Олександр Кубай – прийомний тато, у його сім’ї виховувалися діти, які раніше проживали в інтернатному закладі (Фото ЛМР)

«Патронат вберіг би від болючих спогадів»

Євген Папа зростав у дитячому будинку сімейного типу і добре знає, що таке інституція.

Євген Папа зростав у дитячому будинку сімейного типу і добре знає, що таке інституція (Фото ЛМР)

«Я потрапив у заклад у 6 років і пробув там до 11. Було самотньо, добре, що я мав сестру, яка була моєю опорою. Без рідних там дуже важко. Вважаю, що жодна дитина не повинна потрапляти до інституційного закладу. У сім’ї є можливість соціалізуватися і жити повноцінним дитячим життям. Патронатні родини допомагають уникнути цього болючого досвіду», – розповів Євген Папа.

«У патронаті був би індивідуальний підхід і більше любові»

Ліля Гнатьо, яка колись виховувалася у притулку, сьогодні працює у соціальній сфері. Вона впевнена, що патронат міг би змінити її дитинство.

Ліля Гнатьо, яка колись виховувалася у притулку, сьогодні працює у соціальній сфері (Фото ЛМР)

«Коли мене вилучили, я потрапила у притулок. Це було важко. Я думала, що нікому не потрібна. У патронатній сім’ї було б легше: ми просто перейшли б з однієї родини в іншу, де про нас дбали б. У притулку все по графіку – їсти, гуляти, навіть жити. А в патронаті є тепло, любов і увага», – розповіла Ліля Гнатьо.

«Для нас це було рятівне коло»