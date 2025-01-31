Кожна сім'я може зіткнутися із проблемами на різних етапах свого функціонування. Це можуть бути непорозуміння між чоловіком та жінкою, між дітьми, між батьками та дітьми тощо. Важливо, щоб у цей кризовий період сім'я не залишалася на одинці зі своїми проблемами, а могла отримати якісну допомогу та підтримку фахівців.

Комплексний підхід до допомоги сім'ям

У Львові зі сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, працюють комплексно. Роблять це фахівці КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР. Там працює спеціальне відділення «Служба підтримки сім'ї».

Начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак зазначив, що відділення «Служба підтримки сім'ї», де комплексно працюють як з дитиною, так і батьками, є єдиним в Україні.

«Раніше все працювало так, що з дитиною займався фахівець в закладі, а з батьками тим часом за місцем проживання. Комунікація між ними була неефективна, тому і відсоток повернення дітей в сім'ї був дуже малий. Ми комплексно підійшли до цієї проблеми. З сім'єю в Центрі "Рідні" працюють одні й ті ж фахівці, що дозволяє краще зрозуміти проблему і напрацювати шляхи її вирішення. Також дуже важливо сім'ям на самому початку допомогти подолати складні життєві обставини. Якщо це не зробити, то є велика ймовірність того, що дійде до позбавлення батьківських прав. Тоді потрібно буде працювати над влаштуванням дітей в сімейних формах виховання», – зазначив начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Зараз триває проєкт «Посилення потенціалу відділення “Служба підтримки сім'ї” Центру “Рідні”». Реалізує його благодійний фонд «Рідні» у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» та Центром «Рідні» за підтримки Уряду Великої Британії. Метою проєкту є збереження та підвищення потенціалу сімей, що потребують додаткової підтримки задля благополуччя дітей, а також поширення кращих практик та досвіду на національному рівні.

Важливо надати допомогу сім'ям одразу, коли виникли проблеми (фотобанку Freepik)

Послугами можуть скористатись біологічні сім'ї, що опинились у складних життєвих обставинах, сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю або з особливими освітніми потребами, сім’ї усиновителів, а також прийомні, опікунські сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. У команді проєкту працюють: корекційний психолог, логопед, а також нейропсихолог.

«Наш проєкт спрямований на надання індивідуальних консультацій, сімейних консультацій або проведення для сімей групових заходів. Щодо індивідуальної роботи з сім'ями, то спершу відбувається первинна консультація. Вона передбачає знайомство з сім'єю, з її історією, досвідом, труднощами, з якими вона зустрілася. Далі ми обираємо траєкторію руху, яка буде оптимальною та ефективною в цьому випадку», – розповіла корекційна психологиня БФ «Рідні» Наталія Гожельник.

Співпрацюють фахівці в межах цього проєкту із сім'ями внутрішньо переміщених осіб.

«Ми працюємо в груповому форматі. Ми повідомляємо заздалегідь матусь, що будемо організовувати захід на ту чи іншу тематику. Останній груповий захід у нас був в грудні. Це був арттерапевтичний захід “Ресурсна мандала”. Ми працювали над покращенням психоемоційного стану матусь, їхніх дітей, це була така сімейна групова сесія. Матусі активно і радісно відгукнулися, ми з ними налаштовувалися на роботу, зустрічалися з актуальним емоційним станом за допомогою релаксаційної техніки, а потім виконували арттехніку “Ресурсна мандала”, яка передбачала роботу з пальчиковими фарбами. Також раз або два на тиждень ми приїжджаємо до Центру, щоб проводити роботу з сім'ями індивідуально», – розповіла фахівчиня.

Індивідуальна робота з сім'єю

Сім'я Галінкіних – одна з тих, з ким індивідуально працює корекційна психологиня Наталія Гожельник. Сім'я переїхала до Львова з окупованого Скадовська Херсонської області у 2022 році. У центрі «Незламні матусі» проживає з 2023 року. Світлана Галінкіна є мамою двох дівчаток: старшій дочці Вероніці 11 років, а молодшій – Софії – 1 рік.

Світлана Галінкіна долучається до групових подій, які проводять фахівці Центру «Рідні», також від неї надійшов запит на індивідуальну роботу з її старшою 11-річною донькою Веронікою. Дівчинка була тривожною та неспокійною. Мама називає кілька причин такої поведінки своєї доньки.

«По перше, це стрес через переїзд, нове середовище. По друге, початок перехідного віку. Їй було дуже тяжко адаптуватися на новому місці. Вероніка погано розмовляє українською мовою, багато людей не розуміють її», – розповіла Світлана Галінкіна.

Дівчинка була тривожною та неспокійною (фотобанку Freepik)

Жінка вважає, що такі проєкти вкрай потрібні для допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

«Я б радила такі проєкти багатьом, фахівці допомагають дуже добре. Фахівці Центру "Рідні" допомогли мені й моїй дитині. Мені допомогли контролювати емоції, не зриватися, так би мовити "не вибухати". Та й донечка стала спокійнішою, добре зі всіма спілкується», – підсумувала Світлана Галінкіна.

Сама ж Вероніка розповідає, що працювати з психологинею Наталією їй подобається. Вона займається із фахівчинею як на групових заняттях, так і індивідуально.

«Ми розповідаємо історії, граємо в якусь гру, робимо руханку, можемо малювати, бігати, стрибати. Ми дуже гарно проводимо час. Від цих занять у мене покращується настрій», – розповіла Вероніка.

Дівчинка зазначає, що психологиня уже стала для неї подругою. Вероніка має контакти фахівчині, тож може зателефонувати їй у разі потреби у будь-який час і отримати фахову допомогу.

«Вона мене завжди підтримує, ми спілкуємося, вона допомагає мені справлятися з проблемами», – підсумувала дівчинка.

Методологія роботи й перші результати

Корекційна психологиня Центру «Рідні» Наталія Гожельник роботу із сім'єю Галінкіних розпочала ще в липні 2024 року.

«Саме тоді я познайомилася з їхньою сім'єю, з дівчинкою. Мама дала згоду на участь в проєкті, ми підписали договір, також проговорили усі моменти, знайшли найбільш вагому потребу в роботі з дівчинкою і почали працювати. За цей час було близько 15 індивідуальних сесій і понад 10 – у груповому форматі, корекційно-розвивального терапевтичного характеру. Послуги надаються в межах проєкту не тільки Вероніці, ми працюємо і з мамою також: в індивідуальному форматі та груповому», – розповіла Наталія.

Корекційна психологиня розповідає, що працює з дівчинкою над покращенням її психоемоційного стану. Йдеться про пропрацювання страхів і тривожних станів, які пов'язані з попереднім пережитим досвідом.

«Це також робота над вірою в себе, у свої сили. Ми багато працюємо з самооцінкою, самоцінністю. А ще, що важливо, через пошуки таких маячків, ресурсів, які дають сили дитині рухатись далі, вчимося пізнавати, досліджувати цей світ, не "підвисати". Ми доволі багато працюємо з адаптацією, соціалізацією дівчинки. Шукаємо, вивчаємо, досліджуємо конструктивні способи взаємодії з навколишніми, розвиваємо навички реагування на стресові ситуації, опановуємо техніки самозаспокоєння, психологічної самодопомоги», – розповіла фахівчиня.

Щодо занять з мамою Вероніки, то з нею психологиня працює у напрямку психологічної просвіти, адже у Світлани Галінкіної був запит на побудову якісних батьківсько-дитячих стосунків.

«Матуся акцентувала на тому, що їй потрібна психологічна підтримка і супровід в роботі з дитиною. Вона зацікавлена в тому, щоб підвищити свою компетенцію стосовно батьківсько-дитячих взаємостосунків і виховання дитини на різних вікових її етапах. Після проведеної діагностики дівчинки, ми з мамою проговорювали, які є потенціали в дитини, на що ми можемо опиратися, які є труднощі, першочергові потреби, над якими ми будемо працювати. Мама доволі активно намагалася брати участь в цьому процесі, я їй надавала певні рекомендації, і вона їх виконувала в домашніх умовах», – пояснила Наталія Гожельник.

Для роботи з кожним клієнтом вибудовується індивідуальна стратегія. Не виняток і робота з Веронікою. Психологиня розповідає, що серед методик – дихальні вправи.

«Вони дуже актуальні, ми їх постійно використовуємо. Йдеться про квадратне дихання, техніку “Метелик”, “Квітка і свічка”. Також це тілесні практики. Ми багато ліпимо, часто танцюємо, вивчаємо тіло і його кордони. Ми використовуємо карткові психологічні вправи, наприклад, “Картки сили” Світлани Ройз, картки «Давай поговоримо про…». Найчастіше виконуємо арттехніки з різним матеріалом. Це фарби, пластилін, моделін, кінетичний пісок, фольга», – поділилася психологиня.

Позитивна динаміка у роботі вже помітна (фотобанку Freepik)

Усі ці методики вже працюють, Наталія відзначає позитивну динаміку. Зокрема, покращився загальний психоемоційний стан дівчинки. Вона все частіше усміхається і радіє.

«Фокус її уваги змістився на більш позитивні речі й обставини. Якщо на початку нашої роботи на заняття Вероніка приходила і все починалося зі скарг, фоново відчувалося багато суму, образи, гніву, то зараз я відстежую позитивну динаміку. Фокус зміщується на бажання дитини поділитися приємними новинами про сім'ю, друзів, навчання, події. Тобто, схоже, вона вчиться концентруватися на позитивних речах і вже частково самостійно дає собі раду з життєвими викликами», – зазначила Наталія Гожельник.

Також покращилася самооцінка дівчинки. Вона все менше порівнює себе з іншими, натомість розуміє унікальність свого внутрішнього світу, вчиться приймати себе, попри зовнішні фактори.

Батькам важливо звертати увагу й турбуватись про взаємостосунки в родині, дбати про психоемоційний стан дітей. За потреби варто звернутись до фахівців, а не ігнорувати проблеми своїх дітей. Адже, чим раніше проблему виявити, тим легше її вирішити. Сім'ї, які також опинилися у кризовій ситуації й хочуть отримати фахову допомогу, можуть звертатися до районних відділів управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.

«Кожен з наших районних відділів має можливість сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, скеровувати в Центр "Рідні". Там вони будуть отримувати послуги: психологів, спеціалістів з узалежнень і інших фахівців за потреби. Допомагаючи долати сім'ї складні життєві обставини на початку виникнення проблеми, ми зберігаємо для дитини біологічну сім'ю», – підсумував начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.

*Ця публікація профінансована Урядом Великої Британії як частина проєкту «Посилення потенціалу відділення «Служба підтримки сімʼї» Центру соціальної підтримки «Рідні», що впроваджується у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» ДГП ЛМР та КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні». Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.