Серіал «Бандити в часі» від Apple TV+, створений Тайкою Вайтіті, Джермейн Клементом і Ієном Моррісом, скасували лише після одного сезону, повідомляє ITC.

Серіал був заснований на культовому класичному фентезі-фільмі Террі Гілліама 1981 року, в якому група злодіїв викрадає різноманітні предмети в історії. Серіал «Бандити часу» отримав гідні відгуки (78% на Rotten Tomatoes і 65% на Metacritic). Також він мав гарний акторський склад, що включає комедійних і харизматичних акторів, серед яких Метт Кінг, Марк Гетісс та Джонатан Брау. Клемент і Вайтіті також з’явилися в серіалі як Чисте Зло і Верховна Істота відповідно. Головну роль зіграла Ліза Кудроу, відома за роллю Фібі в серіалі «Друзі».

Попри це все, схоже, серіал не зацікавив глядачів. Хоча серіал добре сприйняли у Великій Британії, він не зміг потрапити в десятку кращих за версією Nielsen.

«Бандити в часі» приєднується до довгого списку серіалів, які були скасовані цього року. Серед відомих назв – серіал «Аколіт» з франшизи «Зоряні війни», «Мертві хлопці-детективи» та «Моя леді Джейн».