В ніч на 16 вересня за київським часом відбулась 76-та церемонія вручення «Еммі», телевізійного аналога «Оскара», де серіал «Сьоґун» встановив рекорд, здобувши перемогу у 18-ти номінаціях.

Загалом серіал було номіновано у 25-ти категоріях, що є рекордом для одного сезону. Напередодні основної церемонії «Сьоґун» також відзначився 14 нагородами серед «технічних» номінацій, здобувши призи за найкращі візуальні ефекти, монтаж, кастинг, звук тощо.

Серіал «Хитрощі» навали найкращим комедійним серіалом, а зірка шоу Джин Смарт виборола головну акторську нагороду. «Оленя» був відзначений 6 нагородами з 11-ти номінацій й став найкращим мінісеріалом.

Цей рік знову був відзначений успіхом серіалу «Ведмідь», який виборов 11 статуеток серед 23 номінацій та перевершив свій торішній рекорд з 10 нагородами). Водночас для «Фолаута», який бив рекорди переглядів, церемонія стала по суті провалом. Він отримав лише дві технічні відзнаки. Така ж доля спіткала і ще один популярний проєкт, серіал «Останні з нас».

Переможці «Еммі-2024» в основних категоріях

Найкращий драматичний серіал

«Сьоґун»

Найкращий комедійний серіал

«Хитрощі»

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

«Оленя»

Найкращий актор драматичного серіалу

Хіроюкі Санада («Сьоґун»)

Найкраща акторка драматичного серіалу

Анна Савай («Сьоґун»)

Найкращий актор комедійного серіалу

Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»)

Найкраща акторка комедійного серіалу

Джин Смарт («Хитрощі»)

Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології

Річард Гед («Оленя»)

Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології

Джоді Фостер («Справжній детектив»)

Найкращий актор другого плану (драматичний серіал)

Біллі Крудап («Ранкове шоу»)

Найкраща акторка другого плану (драматичний серіал)

Елізабет Дебікі («Корона»)

Найкращий актор другого плану (комедійний серіал)

Ебон Мосс-Бахрах («Ведмідь»)

Найкраща акторка другого плану (комедійний серіал)

Ліза Колон-Зайас («Ведмідь»)

Найкращий актор другого плану (мінісеріал)

Ламорн Морріс («Фарґо»)

Найкраща акторка другого плану (мінісеріал)

Джессіка Ганнінг («Оленя»)