Вересень є стартом нового сезону. Тож прем’єр чимало. Розповідаємо про найцікавіші з них.

«Вечір бою: Пограбування на мільйон доларів»

Fight Night: The Million Dollar Heist, прем’єра 5 вересня

Кримінальна драма розповідає про події 1970 року. Мухаммед Алі після перерви повернувся на професійний ринг, де зустрівся з Джеррі Куоррі. 26 жовтня 1970 року хастлер на ім'я Чікен Мен влаштовує афтепаті, щоб відсвяткувати цей б у компанії впливових людей. В цей час в Атланті відбувається велике пограбування, яке згодом стане одним з найгучніших злочинів у штаті. Ця історія ґрунтується на однойменному подкасті 2020 року. У кадрі глядачі матимуть нагоду побачити таких відомих виконавців, як Кевін Гарт, Терренс Говард, Дон Чідл, Семюель Л. Джексон та Хлоя Бейлі, нова «Русалонька».

«Зорро»

Zorro, прем’єра 6 вересня, на головному фото

Французкий пригодницький серіал про відомого героя. Після Алена Делона та Антоніо Бандераса маску Зорро вдягнув

Жан Дюжарден («Артист»). Автори серіалу обіцяють, шр Зорро буде старшим та змученим. Разом із Жаном Дюжарденом у фільмі знімаються Одрі Дана, Сальваторе Фікарра, Андре Дюссольє, Ерік Елмосніно та Грегорі Гадебуа.

У 1821 році дон Дієго де ла Вега, який став мером Лос-Анджелеса, зіштовхнувся із серйозними проблемами у справі процвітання свого міста. Жадібність дона Еммануеля, місцевого бізнесмена, ввела муніципалітет у фінансові труднощі. Дієго вирішує дістати маску та меч, щоб захищати пригноблених. Однак це подвійне життя ставить під загрозу його шлюб з Габріеллою, яка не підозрює про його таємницю.

«Американська історія спорту»

American Sports Story, прем’єра 17 вересня

«Американська історія спорту» стане четвертою частиною медіафраншизи American Story. Після історій жахів, злочинів, кохання (теж новий проєкт, що розповість про Джона Ф.Кеннеді-молодшого) «Американська історія спорту» розповідатиме про відомих спортсменів. Перший сезон шоу присвячений злету і падінню колишнього гравця НФЛ Аарона Ернандеса, який був засуджений за вбивство та у підсумку знайдений мертвим у власній камері.

«Пінгвін»

The Penguin, прем’єра 19 вересня

Дія серіалу розгортається через тиждень після подій фільму «Бетмен» (2022). Це історія про сходження до влади Освальда «Оза» Коббльпота, також відомого як Пінгвін, в злочинному світі Ґотема. Він спробує захопити владу й побудувати власну імперію. У цій роботі місто ми побачимо з нової перспективи: на вулицях, серед бруду й піску головний герой бажає вибратися нагору й стати значущим.

До головної ролі в серіалі повернеться ірландський актор Колін Фаррелл («Залягти на дно в Брюгге», «Лобстер», «Банші Інішеріна»), який також зіграв Пінгвіна у фільмі Метта Рівза.

«Доктор Одіссей»

Doctor Odyssey, прем’єра 26 вересня

Це історія про медика Макса Бенкмана, який стає бортовим лікарем на розкішному круїзному лайнері. Творцями шоу виступили ті ж люди, що працювали і над «Гротеском» – команда шоуранерів у складі Раяна Мерфі, Джона Робіна Бейтца та Джо Бейкена (взагалі, у вересневому репертуарі знаходиться чимало проєктів, що створювалися під керівництвом Мерфі).

Головну роль зіграв Джошуа Джексон, котрий вже грав лікаря у «Докторі Смерть», а також зіграв у серіалі «Межа».