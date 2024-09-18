Сміттєпереробний завод у Львові готовий на 70%

ЛКП «Зелене місто» може розірвати контракт із польською компанією Control Process S.A. на будівництво заводу з механіко-біологічної переробки ТПВ у Львові. У міськраді стверджують, що підрядник порушує умови контракту.

За словами директора ЛКП «Зелене місто» Олександра Єгорова, польський підрядник не продовжує безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту. Якщо контракт розірвуть, цю суму перерахують у бюджет Львова.

«Комунальне підприємство має нестандартну ситуацію, під загрозою розірвання угоди з підрядником Control Process SA. Він порушив основну вимогу контракту – ненадання банківської гарантії на суму 3,6 млн євро на виконання робіт. Така ситуація ставить під великий ризик взагалі продовження цього контракту. Тривають юридичні консультації щодо подальших дій і намірів, які буде виконувати наше підприємство», – розповів Олександр Єгоров.

Нагадаємо, механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки ТПВ будують на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу, яка має забезпечити потреби міста — 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали у 2021 році.

Додамо, що 12 вересня на сесії міської ради депутати погодили 718 млн грн кредиту, який міська рада візьме в «Ощадбанку» на добудову сміттєпереробного заводу. На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планують до 28 лютого 2025 року. Кінцевий термін можуть змістити на 23 дні через затримку оплати робіт.