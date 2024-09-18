Село Майдан - курортна зона, де є озера, лижний витяг і заповідне урочище

Приватна фірма «Медичні технології» повідомила про намір пробурити пошуково-розвідувальні свердловини на Майданській площі термальних вод. Розпочалася процедура оцінки впливу на довкілля, про що йдеться у відповідному реєстрі від міністерства довкілля.

Фірма орендуватиме чотири земельні ділянки на околиці села Майдан за 30 км від Львова, де планує пробурити дві пошукові свердловини глибиною до 1550 м. У разі успіху, термальні води використовуватимуть в роботі туристично-рекреаційного комплексу.

Приватна фірма «Медичні технології» зареєстрована в селі Майдан, її власницею, за даними сервісу YouControl, є Наталія Гурська-Кучма. Вона стала власницею фірми у березні 2024 року. До цього фірма була зареєстрована в Хмельницькому і належала Василеві Копку.

Фірма зі статутним капіталом у 100 грн спеціалізується на загальній медичній практиці. У минулі роки вона не працювала, про що свідчить відсутність будь-якої фінансової активності.

Наталії Гурській-Кучмі також належать ПП «Промо-Дім» і ТОВ «Гарнобуд». Останнє виконує протиаварійні роботи в палаці Бесядецьких у Львові на замовлення Львівського національного університету імені Івана Франка. До літа цього року підприємиця також володіла часткою в торгово-сировинній біржі «Галконтракт».

Також Наталія Гурська-Кучма є засновницею ГО «Львівський центр екологічної безпеки» разом із підприємцем, колишнім депутатом ЛМР Андрієм Дзюбаном і підприємцем Андрієм Кучмою.

Останній – чоловік Наталії Гурської-Кучми і співвласник фірми «Данмарбуд» разом із батьком дружини – Анатолієм Гурським. Статутний капітал цього підприємства теж становить 100 грн.

У Львові Андрій Кучма відомий тим, що інша його фірма – ТОВ «Укрдевелопінвест» – незаконно збудувала 5-поверховий багатоквартирний будинок на вул. Варшавській, 157 у Львові. Окрім того, фірми Андрія Кучми і його бізнес-партнерів фігурують у кримінальній справі про розкрадання бюджетних грошей.

Село Майдан розташоване за 30 км від Львова. Тут є гірськолижний витяг, відпочинковий комплекс «Чарівні озера» і заповідне урочище «Майдан».