Ділянка площею 34,5 сотки вільна від забудови і не обробляється

Давидівська сільська рада 20 серпня продала з аукціону земельну ділянку, призначену для будівництва туристичної інфраструктури. Переможницею торгів стала Іванна Грень – дружина депутата Львівської районної ради від партії «Європейська солідарність» Тараса Греня.

Площа ділянки, що розташована в селі Давидів поблизу Львова, становить 34,56 соток. Стартова ціна лоту становила 2,69 млн грн. Під час торгів вона зросла лише на 27 тис. грн. Таким чином, сотка землі під забудову біля Львова коштувала 78,5 тис. грн або 1,9 тис. доларів США за офіційним курсом НБУ на день торгів.

Другою учасницею торгів була підприємиця з Пустомит Руслана Глова. Під час торгів вона не підвищила ціну ані на гривню і таким чином дала перемогти Іванні Грень.

Цікаво, що чоловік Руслани Глови підприємець Богдан Глова є давнім бізнес-партнером родини Гренів. Свого часу він був засновником підприємства «Тетра» разом із чоловіком Іванни Грень Тарасом Гренем та його матір’ю Марією Грень. Тепер ця фірма належить Іванні Грень (64%) і Марії Грень (36%).

Окрім того, Богдан Глова є учасником ТОВ «Давидів». Також серед його учасників фірма «Тетра» і члени родини Гренів. Також Богдан Глова разом із братом Тараса Греня Ростиславом Гренем є співзасновниками обслуговуючого кооперативу садово-городнього товариства «Золота підкова».

Іванна Грень була депутаткою Давидівської сільської ради VII скликання як самовисуванка. Тепер її чоловік – депутат Львівської райради від ЄС, він працює в комісії з питань будівництва і архітектури.

Фірма «Тетра», співвласницею якої є Іванна Грень, володіє готельно-відпочинковим комплексом «Галицька корона» на виїзді зі Львова.

Також Іванна Грень є директоркою агротоварної фірми «Давидів», власником якої є батько її чоловіка Роман Грень.

У липні Іванна Грень взяла участь в аукціоні від Давидівської сільради з продажу ділянки площею 0,2843 га для будівництва об’єктів торгівлі. Проте тоді її конкурентом на торгах був підприємець Ігор Біда – брат депутата Давидівської сільради від «Самопомочі» Романа Біди. Переможцем тоді став брат депутата.