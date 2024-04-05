Востаннє палац Бесядецьких ремонтували у 1934 році

У п’ятницю, 5 квітня, відбувся тендер на капітальний ремонт і реставрацію палацу Бесядецьких на площі Галицькій, 10 у Львові, що належить Львівському національному університету імені Івана Франка. У торгах взяв участь один учасник – ТзОВ «Гарнобуд». Оскільки торги проводились з особливостями, тобто за спрощеними вимогами, то університет може підписати договір із цим єдиним учасником.

ТзОВ «Гарнобуд» запропонувало виконати роботи за 4,975 млн грн. Початкова вартість робіт на тендері становила 5,078 млн грн. ТзОВ «Гарнобуд» зареєстроване у Львові чотири роки тому, його власницею є Наталія Гурська-Кучма. Підприємство займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Якщо Львівський університет і учасник тендеру укладуть договір, то роботи мають бути виконані до кінця 2024 року.

Упродовж 2022-2023 років ТзОВ «Гарнобуд» спеціалізувалося на ремонті та будівництві найпростіших укриттів, зокрема, в закладах освіти: в садочках у Солонці біля Львова, гімназіях в Шепетивці на Хмельниччині, у Львівському університеті. Також компанія робила ремонт в корпусах ЛНУ та на базі літніх видів спорту Міноборони у Львові.

Додамо, що у 2020 році ТзОВ «Гарнобуд» перемогло у тендері на виконання протиаварійних робіт у частині палацу Бесядецьких. За 2020-2023 роки підприємство отримало вісім замовлень від ЛНУ на загальну суму приблизно в 17 млн грн. Зокрема, фірма займалась реставрацією будинку на Валовій, 18 (Соборній, 3а), що є пам’яткою архітектури національного значення.

Фінансуватись реконструкція палацу Бесядецьких у Львові, як зазначено в тендерній документації, буде за кошти державного бюджету. Хоча торік університет повідомляв, що знайшов інвестора, який готовий вкластися у ремонт. Тоді ішлося про необхідність вкласти близько 100 млн грн у порятунок єдиного палацу садибного типу у Львові, що перебуває у занедбаному та аварійному стані.

Львівський університет є балансоутримувачем палацу із 2002 року. За цей час в палаці лише укріпили фундамент, а три роки тому розібрали аварійний східний флігель. У 2017 році в університеті заговорили про наміри реконструювати палац за проектом, який розробив Інститут «Укрзахідреставрація». Проект передбачав надбудову третього поверху та відхід від автентичного вигляду, тому місто його не погодило, адже це суперечить законодавству. Із 2018 року університет шукав фінансування для реставрації палацу.

Довідка. Палац Бесядецьких – єдина збережена до сьогодні у Львові резиденція садибного типу часів ХVІІІ ст. Дата будівництва невідома. В архівах згадують лише про пожежу у 1745 році, яка практично знищила палац. Після пожежі резиденцію відбудував відомий архітектор Бернард Меретин – автор проекту собору св. Юра у Львові. У 1758 році палац перейшов у власність графів Бєльських. Наприкінці XVIII ст. у будинку розміщувалось поштове управління, а від 1800 року – палацом володів граф Теодор Потоцький. У часи СРСР тут була обласна бібліотека. Останню реконструкцію палацу проводили ще у 1934 році.