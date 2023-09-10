Це єдиний у Львові палац садибного типу, він перебуває в аварійному стані

Львівський університет імені Івана Франка знайшов інвесторів для реставрації палацу Бесядецьких, що на балансі навчального закладу. Зараз інвестори проходять перевірку в міністерствах економіки, освіти та у Фонді держмайна. Про це повідомляє Суспільне Львів з посиланням на проректора університету з адміністративно-господарської роботи Василя Куриляка.

На порятунок палацу, що на площі Галицькій у Львові, потрібно, за попередніми підрахунками, близько 100 млн грн. Працівники ЛНУ напрацювали концепцію відновлення пам’ятки національного значення, що є єдиним палацом садибного типу у Львові. Також вони працюють над новим проектом реконструкції палацу і відновлення прибудов.

Львівський університет є балансоутримувачем палацу із 2002 року. За цей час в палаці лише укріпили фундамент, а два роки тому розібрали аварійний східний флігель. У 2017 році в університеті заговорили про наміри реконструювати палац за проектом, який розробив Інститут «Укрзахідреставрація». Проект передбачав надбудову третього поверху та відхід від автентичного вигляду, тому місто його не погодило, адже це суперечить законодавству. Із 2018 року університет шукав фінансування для реставрації палацу.

«Це має бути репрезентаційний навчально-науковий центр. Ресторани, кафе та іншого там бути не може. Якщо сьогодні до нас приїжджають гості і все це відбувається в головному корпусі, де проходить навчальний процес, і делегації приїжджають – вони будуть відбуватися там», — розповів про плани проректор з адміністративно-господарської роботи ЛНУ Василь Куриляк.

Протиаварійні роботи згідно з проектом реставрації, за словами проректора, планують зробити до кінця цього року.

Довідка: Палац Бесядецьких – єдина збережена на сьогодні у Львові резиденція садибного типу часів ХVІІІ ст. Дата будівництва невідома. В архівах згадують лише про пожежу у 1745 році, яка практично знищила палац. Після пожежі резиденцію відбудував відомий архітектор Бернард Меретин – автор проекту собору св. Юра у Львові. У 1758 році палац перейшов у власність графів Бєльських. Наприкінці XVIII ст. у будинку розміщувалось поштове управління, а від 1800 року – палацом володів граф Теодор Потоцький. У часи СРСР тут була обласна бібліотека. Останню реконструкцію палацу проводили ще у 1934 році.