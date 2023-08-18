Палац Жевуських-Лянцкоронських XVIII ст., що є пам’яткою місцевого значення у селищі Розділ на Львівщині, відреставрують та створять у ньому заклад, який матиме соціальну складову. Серед варіантів розглядають реабілітаційний центр, лікарню, школу, обговорюються й інші пропозиції. Довкола пам’ятки впорядкують парк на понад 6 га. Для збереження палацу нові власники будівлі домовились про співпрацю з місцевою та обласною владою.

Першочергові роботи

Новий власник палацу, голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі першочерговим завданням зазначає зупинити процес руйнування, провести протиаварійні роботи, адже пам’ятка вже не має вікон, у неї руйнується дах і перекриття, стіни замокають і покриті грибком.

«Наша найперша мотивація – зберегти будівлю. Ми робимо проект збереження, вивчаємо фундамент, дах, як максимально ефективно його конструювати, залучаємо експертів. Тоді вже думаємо над функцією будівлі», – пояснює Ігор Ліскі.

Стан палацу у Роздолі перед початком робіт (фото ZAXID.NET)

Обстеження фундаментів, розподільчих комунікацій і даху – ті роботи, які розпочнуть ще цього року.

«Староста Роздолу завжди опікувався палацом, намагався його вберегти. Раніше тут був санаторій, але з того часу, як він закрився у 1996 році, ми бачимо страшні руйнування. Минулого року підлога була ще нормальна, зараз на другому поверсі вона провалюється. Якщо не реставрувати палац зараз, то ми не впевнені, що він переживе наступну зиму. Тому це не лише реставрація, а нагальна потреба, порятунок пам’ятки архітектури», – наголосила голова Новороздільської міської ради Ярина Яценко.

Що буде в палаці

Інвестор зазначає, що його завданням є створити рентабельний проект, робочі місця, сплачувати податки, що сприятиме розвитку громади і наповнюватиме місцевий бюджет.

«Це має бути однозначно громадський простір. Це точно не місце для офісних приміщень. Тут має бути інша атмосфера. Важливо, щоб тут вирувало життя, – прокоментував ZAXID.NET Ігор Ліскі. – Можливо, тут буде якийсь сучасний реабілітаційний центр для військових. Одна з версій – побудувати школу англійського типу із залученням британських вчителів. Також проговорюється ідея готелю. Треба подумати, хто тут може відпочивати, що тут є навкруги, як його вписати в туристичний маршрут. Як тільки ми зафіксуємо і збережемо те, що є, будемо мати конкретні рішення».

Ігор Ліскі (фото EFI Group)

Скільки триватиме реконструкція

Новий власник розраховує реалізувати проект за близько 3,5 років. Після ретельного обстеження палацу фахівцями будуть напрацьовані перші плани, пропозиції проекту. Його зможуть оприлюднити за кілька місяців.

Співпраця із владою

Власники палацу звертаються за допомогою та сприянням до місцевої та обласної ради, зокрема, щоб уникнути затягування бюрократичних процедур, оформлення документації тощо. У п’ятницю, 18 серпня, на території палацу підписали меморандум про співпрацю між керівництвом області, району, міськради та інвестора.

Підписання меморандуму між інвестором та владою (фото ЛОВА)

«Ми хочемо чіткої співпраці від влади, допомоги у підписанні погоджувальних документів. Як мені сказали, один з попередніх власників відмовився від планів, бо не зміг перемогти бюрократію. За ремонт доріг, інфраструктури, мережі відповідальна влада. Ми зі свого боку будемо імпульсом для розвитку регіону, але треба щоб і влада місцева і обласна допомагала в цьому», – наголосив Ігор Ліскі.

Парк

Великий парк біля палацу на 12 га з реліктовими деревами є окремою пам’яткою садово-паркового мистецтва. Попри запустіння, у парку досі збереглися поодинокі екзотичні дерева. Тут росте віковий дуб, гінкго, катальпа, майже 200-річні сосни.

Близько половини парку тепер належить до приватної території нового власника. Решта – у власності громади. Відновлення парку – це окремий план, однак він має бути цілісним ансамблем з палацом, стверджує Ігор Ліскі і додає, що територія буде доступна для відвідувачів. Парк впорядкують, вичистять, збережуть цінні унікальні дерева.

У парку збережені давні дерева (фото ZAXID.NET)

«Маємо 6 га, ще 6 га у міської ради. Будемо думати, як разом підтримувати цей парк. Я хочу, щоб тут було життя. Щоб воно не простоювало і не занепадало знову. Тут вже було кілька попередніх приватних власників. Тепер це справа честі не стати четвертим невдахою», – зазначив Ігор Ліскі.

Цінність пам’ятки

Палац у Роздолі – пам’ятка архітектури XVIII-ХІХ ст. Його збудував Міхал Жевуський у 1740 році в стилі ренесанс. Згодом маєток перейшов у власність родини Лянцкоронських, які 1874 року реконструювали палац у стилі історизм за проектом львівського архітектора Юліана Захаревича. Палац добудували і значно розширили. Біля палацу є великий парк, пам’ятка садово-паркового мистецтва.

У Роздолі зберігалася одна із найбагатших мистецьких колекцій Галичини. Окрім творів мистецтва, там була зброя, східні килими, гобелени, порцеляна, розкішна бібліотека на 20 тис. томів, яку збирали родини Потоцьких, Жевуських та Лянцкоронських. У вересні 1914 року, перед тим, як лінія фронту під час Першої світової війни підійшла до міста, місцеві жителі пограбували палац, частина бібліотеки та деякі речі зникли. Лянцкоронські володіли палацом до 1939 року.

Первісний вигляд палацу у Роздолі

Багату колекцію палацу перед Другою світовою війною вивезли у Віденський палац графа Антона Лянцкоронського, згодом вони опинилися у фондах Королівського замку в Варшаві і краківського Вавеля. Частину експонатів вивезли до Ермітажу і Одеського археологічного музею. Залишки мистецької колекції зібрав директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. Йому вдалося врятувати античні скульптури II ст. парку, які були забілені і не вважалися автентичними. Також Возницький знайшов серед металобрухту металеву скульптурку путті з роздільського палацу, яку зробив вчитель Леонардо да Вінчі. Решту цінних речей вивезли останні приватні власники.

У радянські часи у палаці відкрили санаторій, який працював до 1996 року. Приміщення палацу суттєво перепланували, просторі зали розділили на малі кімнати. Після його закриття будівлю кілька разів продавали у приватну власність, однак у 2017 році Верховний суд вирішив повернути палац державі, і у 2022 році він перейшов під управління Фонду держмайна.

Хто нові власники

14 червня Фонд держмайна провів аукціон з продажу комплексу колишнього санаторію «Розділ» (колишнього палацу). На торгах було п’ятеро учасників, приватне підприємство «Укрпромресурс-2008» запропонувало 20 млн 2 тис. 723 грн., суму майже утричі більшу за стартову ціну лота (7 млн грн). Однак компанія відмовилась підписувати договір купвлі-продажу, тож переможцем торгів обрали ТОВ «МЗ Одеська», яке запропонувало ціну 13 млн 320 тис. грн.

За аналітичною системою YouControl, ТОВ «МЗ Одеська» зареєстроване два роки тому в Києві. Компанія управляє мережею приватних лікарень «Медична зірка». Власниками компанії є луганець Ігор Ліскі і киянин Ілля Кідонь. Інвестиційну компанію EFI Group заснував також Ігор Ліскі у 2007 році, вона займається діяльністю у сфері права, оптовою торгівлею.

Корпоративний центр компанії працює у різних напрямках: healthcare, паперової, харчової та деревообробної промисловості, розробці та впровадженні енергоощадних рішень, газовому трейдингу, постачанні сільськогосподарської продукції. EFI Group має досвід в реалізації інноваційних проектів, є інвестором двох заводів у Львівській області – Feednova та SEMecopack.

Комплекс санаторію налічує сам палац і ще кілька корпусів (фото EFI Group)

Проданий комплекс палацу включає в себе головний і лікувальний корпуси колишнього санаторію площею близько 4 тис. м2, клуб площею 1308 м2, продуктовий склад, майстерню, котельню, два гаражі, господарський корпус, пральню, бетонні каналізаційні відстійники. Площа земельної ділянки, на якій розташований комплекс, – 6,5 га.

Зараз перебувати всередині палацу небезпечно для життя, тому будівлю поставлять під охорону. Але оглянути пам’ятку зовні туристи зможуть.