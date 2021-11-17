Власник будинку на вул. Варшавській, 157, маючи документи на індивідуальне житло, звів там багатоквартирний будинок

Міська інспекція ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) заявила про незаконне будівництво на вул. Варшавській, 157 у Львові. Замість індивідуального будинку, львівський підприємець Андрій Кучма вирішив звести там п'ятиповерховий багатоквартирний будинок.

Як розповіли в департаменті містобудування Львівської міськради, власник будинку на вул. Варшавській, 157, маючи документи на індивідуальне житло, звів там п'ятиповерховий багатоквартирний будинок. У міській ДАБК просять мешканців утриматися від купівлі там квартир.

Ще у жовтні 2017 року власник на підставі будівельного паспорта отримав дозвіл на реконструкцію індивідуального житлового будинку. Але звернувся він чомусь не до міської інспекції ДАБК, як це мало би бути, а в ДАБІ області. Обласна ДАБІ, не маючи таких повноважень, надала відповідний дозвіл. Відповідно до закону, індивідуальним вважається будівництво, висотність якого не перевищує два поверхи (без урахування мансардного поверху), а площа становить менше ніж 500 м2.

Забудовник має заплатити штраф, знести незаконні поверхи або ж отримати усі необхідні дозволи (фото ЛМР)

«Натомість на вул. Варшавській, 157 уже п’ять поверхів із цоколем і мансардою. Без дозвільних документів на право виконання будівельних робіт. Навіть більше, забудовник не має земельної ділянки на праві власності (оренда, суперфіція), як того вимагає закон», – повідомляють в департаменті містобудування ЛМР.

Після перевірки інспекція ДАБК у Львові склала протокол про адмінпорушення, також винесла припис про зупинення будь-яких підготовчих та будівельних робіт. Тепер забудовник з Варшавської має заплатити штраф, максимальна сума якого для фізичних осіб – 25 тис. грн. Окрім того, упродовж двох місяців він повинен знести збудоване, або ж отримати всі потрібні дозвільні документи на будову багатоквартирного житла.

За даними ZAXID.NET, власником будівлі є підприємець з села Майдан, що на Жовківщині, Андрій Кучма. Він є співвласником ТОВ «Укрдевелопінвест», яке зареєстроване менше ніж два роки тому на вул. Варшавській, 157 у Львові, де зараз незаконне будівництво, а також низки інших компаній, пов'язаних з будівництвом та нерухомістю.