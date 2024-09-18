Супутникове фото російських складів у Торопці після уражень БпЛА, 18 вересня

Журналісти проєкту «Схеми» («Радіо Свобода») опублікували супутникові знімки на яких видно наслідки атаки безпілотників по російських складах у місті Торопець Тверської області Росії у ніч на 18 вересня.

Знімки були зроблені компанією Planet Labs 18 вересня об 11:30 за київським часом. На них видно масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління російського Міністерства оборони.

Супутникове фото російських складів у Торопці, 16 вересня (Фото «Схем») Супутникове фото російських складів у Торопці після уражень БпЛА, 18 вересня (Фото «Схем»))

Джерела ЗМІ, зокрема «Радіо Свободи», в українських спецслужбах повідомили, що склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці атакували дрони Служби безпеки, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій. За даними джерела, на складі зберігалися ракети для комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси.

Супутник компанії Maxar Technologies також зафіксував наслідки ураження території комплексу складів у російському Торопці.

Нагадаємо, у ніч на середу, 18 вересня, російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Російської Федерації. Росіяни заявили, що в районі працювала ППО, атака БпЛА була нібито націлена на склад боєприпасів. Місцева влада розпорядилась частково евакуювати населення, де працювала ППО і спалахнула пожежа. Міністерство оборони Росії повідомило, що ППО цієї ночі нібито знищила 54 безпілотники у низці російських регіонів, утім про Тверську область у відомстві чомусь не згадали.

Зауважимо, що Торопець розташований на заході Тверської області за приблизно 460 км від українського кордону. В місті розташована військова частина, яку вже щонайменше двічі атакували дрони, зокрема, 29 червня та 5 травня.

Доповнено. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які забезпечують далекобійність. Глава держави відзначив «дуже важливий результат за минулу ніч на території Росії».

«Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую», – сказав він.