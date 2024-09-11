У ніч на 11 вересня у селі Мелекіне, Маріупольського району, безпілотники вдарили по місцях скупчення росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Атака на Маріупольський район розпочалася 11 вересня о 03:35 та тривала до 04:15. Вибухи чули мешканці в Мангуському районі, а також у Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста.

Андрющенко з посиланням на свої джерела відзначив, що під час атаки вдалося влучити у склад росіян та базуванню окупаційних військ у пансіонаті, розташованому у селі Білосарайська коса. За його словами, понад 20 російських військових загинули.

Влучання по складу росіян у с. Мелекіне. Скріншот з допису Петра Андрющенка

«Влучання в склад з БК. Детонація з 3:40 до 5 ранку. Влучання у дві бази відпочинку окупантів. Зараз вивозять мертвих та поранених. Село та траса перекриті поліцаями та військовими. Швидка допомога вивозить без зупинки. Кількість виведених з ладу окупантів за даними наших джерел сягнула за 20», – написав радник мера.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Трьох військових окупаційної армії доставили до шпиталю з пораненнями середньої важкості.

У ніч на 10 вересня через атаку безпілотників у Москві припинили роботу три аеропорти. Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа щонайменше у трьох будинках, одна людина загинула.

Тоді як 8 вересня Бєлгородську область Росії атакували невідомі дрони. Внаслідок влучання там загорівся склад із паливом.