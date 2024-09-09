Ілля Матвієнко став першою українською дитиною, визволеною з російського полону

У понеділок, 9 вересня, 12-річний Ілля Матвієнко з Маріуполя, якого повернули з російської депортації, разом з бабусею отримав ключі від нової квартири в Ужгороді. Помешкання родині подарував забудовник, а місцеві підприємства долучилися до облаштування житла.

Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, Ілля Матвієнко та його бабуся Олена Миколаївна отримали квартиру в житловому комплексі «Crystal» на вул. Миколи Бобяка в Ужгороді.

«Щира вдячність місцевим благодійникам за надане помешкання, релокованим підприємствам родини Шуфані за повне омеблювання, а також ТОВ “Леда Вест”, “Варіант Вест”, “ТСС Україна”, “Ескаль Цинк”, “Варіант АгроБуд” та ТЦ Епіцентр за інші необхідні в оселі роботи», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Додамо, що Ілля Матвієнко став першою українською дитиною, визволеною з російського полону. На початку повномасштабного вторгнення РФ Іллі було 10 років. Мати хлопчика загинула під час обстрілу Маріуполя, а він з осколковими пораненнями потрапив до лікарні «ДНР». Там його готували до переїзду в одну з російських сімей.

Бабуся Іллі, яка живе в Ужгороді з 2017 року, змогла оформити опікунство над онуком і вивезти дитину на підконтрольну Україні територію. З червня 2022 року хлопчик з бабусею живе на Закарпатті. Разом ще з 5 українськими дітьми Ілля Матвієнко їздив у Гаагу давати свідчення про перебування в російському полоні.