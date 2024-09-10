Наслідки атаки БпЛА на підмосковне Раменське 10 вересня

У ніч вівторка, 10 вересня, у Москві закрили посадку і зліт літаків у аеропортах «Внуково», «Шереметьєво» і «Домодєдово». Наразі літаки, які мали сідати у московських аеропортах, переправляють на інші летовища. Місцева влада та низка Telegram-каналів заявили про атаку безпілотників.

Мер Москви Сєргєй Собянін розповів, що безпілотники збили у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово, Троїцьке і Коломна. Упродовж ночі, за його словами, над регіоном знищили 16 невідомих дронів.

Собянін заявив, що в згаданих районах впали уламки збитих БпЛА, однак інформація про постраждалих не надходила. Згодом він розповів, що у Троїцькому адміністративному окрузі уламки БпЛА впали на території приватного домоволодіння. Попередньо без постраждалих. Також під час відбиття атаки в місті Раменське виникла пожежа на рівні 11-12 поверхів житлового будинку.

За інформацією каналу Shot, щонайменше п'ять квартир було знищено внаслідок атаки БпЛА по житловому будинку в Раменському. Унаслідок атаки по житловому будинку загинула 46-річна жінка, ще п’ятеро мешканців постраждали. Згодом там уточнили, що кількість пошкоджених квартир збільшилась до 20.

Окрім цього, ще один БпЛА атакував житловий будинок у Раменському на вулиці Високовольтній. Очевидці повідомили про пожежу. За словами губернатора, пошкоджена квартира на 9-му поверсі. Є один постраждалий.

«Ударною хвилею вибило скло в сусідньому будинку. Наразі будинки на обох вулицях, де БпЛА атакували висотки, евакуйовані», – ідеться в повідомленні.

Наслідки атаки БпЛА на підмосковне Раменське 10 вересня

Музикант азербайджанського російськомовного реп-гурту «Каспійський груз» показав наслідки влучання БпЛА зі своєї квартири в Раменському районі.

За інформацією губернатора Московської області Андрія Воробйова, рух Каширським шосе в бік Москви перекрито через падіння уламків БпЛА.

Також усувають наслідки падіння осколків від збитого БпЛА в районі аеропорту «Жуковський». Місцеві мешканці повідомили, що чули щонайменше 10 гучних вибухів у небі. Уламки одного зі збитих дронів впали на проїжджу частину вулиці. Наразі інформації про постраждалих немає.

Також місцеві канали повідомили, що уламки одного з БпЛА впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Тульській області, утім його роботу не зупиняли.

На час публікації новини російське та українське міноборони ніяк не коментували наслідки атаки безпілотників по Підмосков'ї.

Доповнено. Міноборони РФ заявило, що вночі 10 вересня сили та засоби ППО нібито збили 144 українських дрони в дев’яти регіонах Росії. За інформацією оборонного відомства, найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області – 72.

Також 20 безпілотників нібито знищили над Московською областю, 14 – над Курською, 13 – над Тульською, вісім – над Бєлгородською, сім – над Калузькою, п’ять – над Воронезькою, чотири – над Липецькою областю та один – над Орловською областю.

Нагадаємо, 1 вересня понад 100 дронів атакували Москву та ще 10 російських регіонів. Відомо, що внаслідок атаки енергетичні об’єкти в російських містах зазнали уражень та руйнувань, на них виникли масштабні пожежі.