Пожежі на Московському НПЗ присвоєно максимальний рівень складності

У ніч на 1 вересня одразу 10 регіонів Росії були атаковані понад сотнею безпілотниками. Повітряні атаки за інформацією міноборони країни-агресорки зафіксували в Москві та Московській області, Бєлгородській, Брянській, Тверській, Воронезькій, Рязанській, Тульській, Липецькій, Курській та Калузькій областях Росії.

У традиційній для Росії манері пропагандисти відзвітували про успішне збиття 158 дронів. Однак фото і відео матеріали з мережі вказують на те, що окремі енергетичні об’єкти в російських містах зазнали уражень та руйнувань, на них виникли масштабні пожежі.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до міста збили 9 безпілотників. Один дрон долетів до міста і був збитий у районі Московського нафтопереробного заводу, у районі Капотня. Про руйнування і пожежу мер не повідомляв. Згодом в російському МНС заявили, що пожежі на Московському НПЗ присвоєно максимальний рівень складності.

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Лише через 7 годин Собянін визнав, що БпЛА впав на територію заводу, вказавши, щоправда, що було пошкоджене технічне приміщення і загрози немає. Водночас ресурси, пов'язані з силовиками країни-агресора, це заперечують і публікують відео пожежі на московському НПЗ.

У Підмосков’ї ціллю дронів стала Каширська теплова електростанція, яка розташовується на березі Оки в місті Кашира. Місцева влада відзвітувала про 5 збитих у Підмосков'ї дронів. На відео зафіксовано момент знищення ворожого БПЛА у Подільську Московської області.

Як розповіли SHOT місцеві жителі, гучний вибух вони почули близько 1:10 ночі.

Один із безпілотників, які летіли на Москву, впав на території приватного житлового будинку в котеджному селищі комфорт-класу «Севіан Вілладж», що в Раменському окрузі Підмосков’я. Після гучної вибуху було видно велику вогненну хмару.

У Тверській області влада заявила про атаку п'яти безпілотників «в районі Конаково», де розташовується Конаківська теплова електростанція. За словами місцевих жителів, унаслідок атаки виникла пожежа на самій станції та газорозподільній мережі, що розташовується за кілька кілометрів від неї і є технологічною частиною магістрального газопроводу «КДМО-Конаково».

Голова міського округу Михайло Шувалов натомість заявив, що жертв і руйнувань немає.

Губернатор Липецької області також заявив про атаку безпілотників по промисловій зоні Липецька.

У Бєлгородській області повідомили про збиття кількох повітряних цілей на підльоті до міста. У місті є пошкодження скління, на території одного приватного будинку зруйновано господарську споруду.

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