Запуск далекобійної ракети ATACMS

Україна передала адміністрації президента США Джозефа Байдена перелік об'єктів на території Росії, які українські військові хотіли б атакувати американськими ракетами ATACMS. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомило американське новинне агентство CNN.

Рустем Умєров заявив, що Вашингтон досі розглядає запит Києва.

«Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули», – сказав український міністр.

Видання зазначило, що попри неодноразові прохання президента України Володимира Зеленського, наразі не очікується, що США послаблять обмеження на використання Україною ракет ATACMS.

Про плани представити Адміністрації президента США список потенційних цілей для ударів на території Росії, декілька днів тому писало американське видання Politico. Тоді повідомлялося, що хоч Україна надавала США список деяких потенційних цілей у Росії ще раніше, новий список буде детальнішим.

США вже кілька місяців вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів. Однак Київ визначив кілька важливих цілей, які Україна зможе вразити за допомогою американських ракет. Україна наполягає, що зняття всіх обмежень є необхідним, бо це дасть військовим більшу свободу для боротьби з Росією в межах її кордонів.

Високопосадовці США побоюються, що зняття обмежень призведе до ескалації та спровокує Росію на ще більш агресивні атаки на Україну. Неназвані українські законодавці та посадовці кажуть, що є усі ознаки того, що дехто в адміністрації американського президента розглядає можливість зняти обмеження найближчими днями.