Літаки вже виконують бойові завдання на території нашої держави

Українські F-16 отримали від США найновішу версію систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії засобам протиповітряної оборони російської армії. Такої не мають навіть союзники США по НАТО, пише спеціалізований сайт Defence Express у вівторок, 27 серпня.

Як повідомляється, спецпідрозділ РЕБ повітряних сил США 350th Spectrum Warfare Wing​ оновив F-16 Повітряних сил України для ефективнішої протидії російським системам протиповітряної оборони з урахуванням особливостей їхньої роботи. Роботи, здійснені фахівцями підрозділу, стали унікальними через декілька факторів.

Передусім їх необхідно було проводити з обладнанням, яке не перебуває на озброєнні повітряних сил США. Вочевидь, мова йде про контейнер ECIPS/CJS, який помітили на українських винищувачах під час їх презентації в Україні.

Також, з огляду на стислі строки, які були прив'язані до дати передачі винищувачів Україні, американські фахівці спочатку мали дослідити реальні можливості обладнання, а потім модернізувати його програмну частину на основі тих алгоритмів, які використовуються у повітряних силах США для протидії російським засобам ППО.

За словами фахівців, в умовах передачі Україні новітніх засобів РЕБ складається ситуація у якій союзники США по НАТО такі як Нідерланди та Данія, літаки яких отримали оновлення, не мали доступу до американських передових розробок американського військово-промислового комплексу.

У будь-якому разі американські фахівці працювали разом з європейськими колегами, а також успішно протестували всі оновлення. Завдяки цьому можна бути впевненим, що українські F-16 дійсно отримали дуже цікаві можливості ефективно давити російські системи, що означає підвищення безпеки та результативності атак по російських ЗРК.

У підрозділі також зауважили, що військово-повітряні сили США надалі будуть отримувати від України інформацію щодо використання нового РЕБ у реальному бою. Це дозволить вносити оновлення у роботу систем, при цьому не лише для України, а й США та інших членів НАТО.

Нагадаємо, що 4 серпня президент Володимир Зеленський під час брифінгу до Дня Повітряних сил офіційно підтвердив, що західні винищувачі F-16 в Україні та виконують бойові завдання.