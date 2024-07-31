Україна отримала першу партію обіцяних союзниками винищувачів F-16

В Україну прибула перша партія винищувачів F-16, повідомляє американське видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у середу, 31 липня.

«За словами людей, знайомих з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, крайній термін передачі військових літаків американського виробництва був до кінця цього місяця, і він був дотриманий», – ідеться у матеріалі.

Анонімні джерела Bloomberg, знайомі з цим питанням зазначили, що кількість винищувачів невелика. Наразі незрозуміло чи зможуть українські пілоти, які тренувались разом із західними союзниками упродовж останніх місяців, одразу використовувати літаки чи процес займе більше часу.

Bloomberg також зазначає, що радниця міністра оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати прибуття F-16 в Україну. Речники міністерства оборони США та Ради національної безпеки також утримались від коментування.

Нагадаємо, 12 липня Bloomberg писав, що Україна очікує отримати від західних союзників шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 128 винищувачів F-16 для того, щоб зрівнятися з Росією у небі.