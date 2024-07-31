31 липня агентство Bloomberg повідомило, що перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну

США погодилися оснастити десятки винищувачів F-16, які нададуть партнери України, ракетами американського виробництва та іншим сучасним озброєнням. Зокрема українські F-16 отримають найновіші версії ракети AIM-120. Про це пише портал «Мілітарний» з посиланням на американське видання The Wall Street Journal 31 липня.

США забезпечать Україну протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM, боєприпасами GBU та авіабомбами з комплектами JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на точну зброю. Як зазначає «Мілітарний», українські Повітряні сили уже застосовували це озброєння з бойових літаків радянського виробництва.

Також до пакета озброєння для F-16, яке нададуть США, ввійдуть найновіші версії ракет класу «повітря-повітря» AMRAAM AIM-120 і ракети AIM-9X малої дальності класу «повітря-повітря». Ракети як AMRAAM та AIM-9 використовуються в Україні в наземних системах ППО.

Джерела The Wall Street Jorunal відмовилися назвати конкретні терміни передання Україні винищувачів F-16 та озброєння до них з міркувань безпеки. Неназваний американський посадовець зазначив, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, попри це Україна отримає достатньо, аби задовольнити нагальні потреби.

До слова, у середу, 31 липня агентство Bloomberg повідомило, що Україна вже отримала перші винищувачі F-16 від союзників по НАТО. Наразі невідомо, чи зможуть українські пілоти одразу почати використовувати F-16, чи цей процес займе більше часу. Раніше ЗМІ писали, що Україна очікує отримати від західних союзників шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.